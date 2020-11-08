Geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster tarihinde bir 'ilk'

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geceye damga vuran Buket Ela Demirel, yarışma tarihine geçecek performans gösterirken yarışmada 60 bin TL'lik soruya da doğru cevabı verdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmacı bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak. Demirel izleyenlere duygusal anlar da yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenleri duygulandırdı. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise "Milyoner tarihinde bir ilk yaşanıyor başarılı gidiyorsun" diyerek yarışmacıya destek oldu. Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek.