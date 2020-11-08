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Geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster tarihinde bir 'ilk'

2020-11-08 09:17:59
Geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster tarihinde bir 'ilk'

"Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasının dün geceki bölümünde duygusal anlar yaşandı.

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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geceye damga vuran Buket Ela Demirel, yarışma tarihine geçecek performans gösterirken yarışmada 60 bin TL'lik soruya da doğru cevabı verdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmacı bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak. Demirel izleyenlere duygusal anlar da yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenleri duygulandırdı. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise "Milyoner tarihinde bir ilk yaşanıyor başarılı gidiyorsun" diyerek yarışmacıya destek oldu. Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek.

#2
Foto - ANADOLU AJANSI (AA) HİKAYESİNİ HABERLEŞTİRMİŞTİ- Buket Ela Demirel Erol’un hikayesini geçtiğimiz yıllarda Anadolu Ajansı haberleştirmişti. Erol AA’ye verdiği röportajda akıcı konuşabilmesini yüksek sesle kitap okumasına bağlamıştı. Her işitme engellinin farklı bir durumu olduğunu belirten Erol, kendisinin dudak okuyarak karşısındaki anlayabildiğini ifade etmişti.

ANADOLU AJANSI (AA) HİKAYESİNİ HABERLEŞTİRMİŞTİ- Buket Ela Demirel Erol’un hikayesini geçtiğimiz yıllarda Anadolu Ajansı haberleştirmişti. Erol AA’ye verdiği röportajda akıcı konuşabilmesini yüksek sesle kitap okumasına bağlamıştı. Her işitme engellinin farklı bir durumu olduğunu belirten Erol, kendisinin dudak okuyarak karşısındaki anlayabildiğini ifade etmişti.

#3
Foto - “BEN YAPTIM, SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ”- AA'nın röportajında işitme engellilere de mesaj yollayan Demirel, “İşitme engelli arkadaşlar ben evden çıktım siz de oturmayın çıkın. Dışarıdaki insanlar yapamazsın yapamazsın derler. Kulak asmayın. Siz yaparsanız. Kolay değil zordu. Ama ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz.” demişti.

“BEN YAPTIM, SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ”- AA'nın röportajında işitme engellilere de mesaj yollayan Demirel, “İşitme engelli arkadaşlar ben evden çıktım siz de oturmayın çıkın. Dışarıdaki insanlar yapamazsın yapamazsın derler. Kulak asmayın. Siz yaparsanız. Kolay değil zordu. Ama ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz.” demişti.

#4
Foto - PEKİ BUKET ELA DEMİREL KİMDİR?- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken

PEKİ BUKET ELA DEMİREL KİMDİR?- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

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