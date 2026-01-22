  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu
AA Giriş Tarihi:

Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu

Haber ajansları gece yarısı 'Rusya'nın vurulduğunu' dünyaya servis etti. İşte sıcak haberin ayrıntıları...

#1
Foto - Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki liman terminallerine, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgedeki Temryuk ilçesinde bulunan liman terminallerinin, Ukrayna ordusunun saldırısına uğradığını belirtti.

#3
Foto - Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu

Saldırı sonucu terminallerde bulunun petrol deposunda yangın çıktığını kaydeden Kondratyev, bölgede yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

#4
Foto - Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

