Onun asistleriyle golle tanışıyorlar: Arda Güler'den Mourinho'ya: Beni o şekilde kullan
Real Madrid'de Arda Güler ile teknik direktör José Mourinho arasında taktiksel rol tartışması gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid'de Arda Güler ile teknik direktör José Mourinho arasında taktiksel rol tartışması gündeme geldi.
Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler'in sahadaki pozisyonuna ilişkin tercihini doğrudan Portekizli çalıştırıcıya ilettiği öne sürüldü.
Radio Estadio Noche kaynaklı bilgilere göre Arda Güler, Mourinho'nun kendisini zaman zaman daha geride ve merkezde; Bernardo Silva veya Eduardo Camavinga benzeri bir rolde görevlendirmesinden memnun değil.
Sol ayaklı oyuncunun, savunma yükü ve top kazanma sorumluluğunun fazla olduğu bu kurgu yerine sağ kanatta oynamayı ve sol ayağıyla merkeze katederek hücumu yönlendirmeyi tercih ettiği iddia edildi.
Haberde, Brahim Díaz ve Endrick'in önünde konumlanan, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi isimlerin arkasında yer alan genç yıldızın taktiksel beklentileri ile Mourinho'nun kadro dengesi arayışı arasındaki bu çekişmenin ilerleyen süreçte daha da belirginleşebileceği ifade edildi.
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