İzmir’in tarihi ve turistik değerlerini daha görünür hale getirmek için Basmane, Kemeraltı, Kadifekale ve Agora çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini belirten Tugay, Basmane’de Anafartalar ve Hatuniye bölgelerinde altyapı çalışmalarının başladığını söyledi. Altyapının ardından sokak sağlıklaştırma ve tarihi yapıların restorasyonuna geçileceğini kaydetti. Bölgenin tarihi önemine dikkat çeken Tugay, tescilli yapıların görünür hale getirileceğini ve Basmane’nin İzmirlilerin güvenle ziyaret edebileceği bir alana dönüştürüleceğini belirtti. Antik tiyatro kazılarının hızlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü de aktaran Tugay, Bayraklı’daki Eski Smyrna kazılarının da daha hızlı ilerlemesini hedeflediklerini söyledi. İzmir’in tarihi zenginliğinin turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Tugay, “Aslında İzmir İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu çalışmalar hem İzmirlilerin çok hoşuna gidecek hem de yerli yabancı turist ziyaretlerinin çok artmasını sağlayacak” dedi. Sosyal belediyecilik hizmetlerinin de yeni dönemde büyütüleceğini belirten Tugay, çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılara yönelik projelerin artırılacağını söyledi. Yaşlı bakım hizmetlerinin kapasitesini dört-beş katına çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Tugay, yeni huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinin projelendirildiğini kaydetti. Yeni doğan çocuklar ve annelerine yönelik desteklerin artırılacağını, çocuklar için kütüphane ve sosyal tesislerin, gençler içinse spor alanlarının yaygınlaştırılacağını belirten Tugay, her mahallede farklı spor dallarına erişim olanağı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Futbolun yanı sıra basketbol, atletizm, jimnastik ve güreş gibi branşlarda daha fazla çocuğun ve gencin spor yapabilmesi için yeni tesisler planlandığını söyledi. Merkezi yönetimle ilişkilerin İzmir’in sorunlarının çözümünde belirleyici olacağını vurgulayan Başkan Tugay, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iş birliği konusunda olumlu bir yaklaşım gördüğünü söyledi. Yerel ve merkezi yönetimin birlikte hareket etmesinin hizmetlerin hızını ve verimliliğini artıracağını belirten Tugay, “İki yapının uyumlu çalışması gerektiği çok açık. İki tane güç var. Bunların güçlerini birleştirmesi, koordinasyon sağlaması, tam bir iş birliği halinde çalışması durumunda bir artı bir iki değil, üç oluyor, dört oluyor. Gerçekten çok daha fazla katlanıyor. Bu uyumu şu anda halihazırda yakaladık” dedi. Yarım kalan opera binası, Karşıyaka Stadı, Ballıkuyu kentsel dönüşüm bölgesi, Onat Tüneli ve Buca Metrosu gibi projelerin ilerlemesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, kurumlar arası iletişim ve merkezi yönetimin desteğinin önemine dikkat çekti.