HER SAAT DERİNLEŞTİRİYORUZ İsrail ordusunun 31 Ekim'de Gazze'ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, "Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.