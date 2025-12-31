  • İSTANBUL
DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Giriş Tarihi:
DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Diyarbakır'da Dem Partili Kayapınar ve Yenişehir Belediyelerinden sonra Dem Partili Büyükşehir, Sur, Lice ve Silvan belediyeleri de toplu memur kıyımı yaptı.

#1
Foto - DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir,"Bu zorbalar ellerindeki gücü millete karşı kullanmakta,emeği ve emekçiyi ideolojik hedefleri için kurban seçmektedir. Yargı kararlarını da hiçe sayacak kadar da toplumsal barışa meydan okuyorlar " diyerek tepkisini dile getirdi.

#2
Foto - DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili belediyelerde yaşanan emekçi kıyımları yeni yıla girerken zirve yaptı. Bugüne kadar 1200 işçiyi işten çıkaran belediyeler bu kez de hedeflerine memurları koydu. Son bir hafta içinde 6 belediyede toplam 262 sözleşmeli memurun işine son verilerek toplu kıyım yapıldı. Memur-Sen, Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan protesto eylemlerini bu kez 90 memurun çıkarıldığı Kayapınar Belediyesi önüne taşıdı. Eyleme katılan sendika bileşenleri ve işten çıkarılan memurlar belediye yönetiminin kararını protesto etti.

#3
Foto - DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Eylemde konuşan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "belediye bizim bizden olmayanlar çalışanaz " düşüncesiyle insanların ideolojik saiklerle ekmeklerinden edildiğini söyledi. Tekdemir,"Barış içinde bir toplum, emeğe değer veren ve adaleti esas alan bir sistemle mümkün olur. Ancak Diyarbakır’da DEM’li Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir ve Sur,Silvan ve Lice Belediyelerinde, tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmeği olan belediye personeline 'kayyumun adamları', 'kayyum döneminde işe alınmış', 'AK Partili' diyerek bir kısım çalışanları da vatan ve bayrak uğrunda şehit olanların yakınları olmalarını gerekçe göstererek 'Belediye bizim bizden olamayanlar çalışamaz’ söylem ve pratiği içinde tam bir ötekileştirme politikası izlenmiş, son üç gün içinde 262 sözleşmeli peronelin işine hiçbir ggerekçe gösterilmeden sson verilmiştir. Daha önce işten çıkarılan 1200 işçi emekçisi kardeşlerimizle beraber sözleşmeli peronellerin de işten çıkarılmaları topyekün cezalandırma mantığının işletildiğinin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

#4
Foto - DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Belediye yönetimlerinin yargı kararlarına meydan okuduğunu ifade eden Tekdemir; bu işin eşi benzeri görülmemiş bir zulme dönüştüğünü kaydetti. Tekdemir ,"Pazartesi Büyükşehir belediyesi önünde yaptığımız açıklamada işten çıkarmalarla ilgili yeni liste çalışmalarının devam ettiğini ve tebligat işlemlerine hazırlık yapıldığını belirtmiştik. Ve maalesef dediğimiz gibi oldu. İş çıkışlları verilen, sözleşmeleri feshedilen personellerin önemli bir kısmını daha önce işten çıkarılan ve hukuk yoluyla geri dönenler oluşturuyor. DEM’li Belediyelerde çalışanlara yönelik baskı, tehdit, mobbing, işten çıkarma gibi insanlık dışı tavır ve tutumlar, çalışma hakkına yönelen saldırılar çok ciddi boyutlara ulaşmış, adeta bir kıyıma dönüşmüştür. Bu zorbalar, ellerindeki gücü millete karşı kullanmakta, emeği ve emekçiyi ideolojik hedefleri için kurban seçmektedirler. Emek ve emekçiyi ağzından düşürmeden emeğe, emekçiye ve de ekmeğe sistematik saldırılarla en büyük ihaneti yapmışlardır." ifadelerini kullandı. "İNSANLARI BU KARDA KIŞTA EKMEKLE TERBİYE ETTİLER" "DEM’in Emek düşmanı politikaları ve kıyımları yüzünden bu karda kışta işçi ve sözleşmeli personel emekçisi kardeşlerimiz aileleriyle birlikte ekmekle terbiye edilmeye zorlanmışlardır." diyerek sözlerini sürdüren Tekdemir bu uygulamanın, sadece bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda ağır bir ekonomik ve sosyal adaletsizlik, insan onuruna yönelik kabul edilemez bir müdahale olduğunu ifade etti.

#5
Foto - DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Tekdemir ,"Sömürü düzenine karşı, ekmeğe ve emeğe yapılan saldırılara karşı, sahtekarlıklara, düzenbazlıklara karşı omuz omuza direnecek, hep birlikte kazanacağız! Zulme karşı yargı ve idari bütün yolları kullanmaya devam edeceğimizi, bu saldırılar karşısında susmayacağımızı, meydanları zalimlere dar edeceğimizi, zulme pabuç bırakmayacağımızı tekrar ilan ediyoruz. İçişleri Bakanlığını anayasal hakları ayaklar altına alanlara karşı göreve çağırıyoruz! Ve bütün onurlu emekçileri, emeğe ve ekmeğe yapılan sistematik saldırılara karşı dayanışmaya davet ediyoruz. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz.. Toplumsal barış, ancak emeğin hakkının korunduğu, eşit ve adil bir çalışma ortamının sağlandığı toplum ve kurumlarda varlığını ve gerçekliğini bulur. Terörsüz Türkiye süreci ile Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi ortamı içinde millî birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren çalışmaların en yoğun anında barış sürecinin ruhuna ve toplumsal güvenin inşasına sabotaj anlamını taşıyan bu türden uygulamalara geçit verilmemelidir. Memur-Sen ve Hak-İş Bileşenleri olarak Belediyelerdeki emekçi kıyımlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, emeğe ve toplumsal barışa sahip çıkacağımızı, adaletin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için Belediye yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz." dedi. MAĞDUR EMEKÇİLERDEN KAR ALTINDA NÖBETE DEVAM Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi ise yoğun kar yağışı altında devam ediyor. Mağdur işçiler tam 552 gündür Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor. Davalarını kazanmalarına rağmen işe iade edilmediklerini ve tazminatlarıni da verilmediğini ifade eden mağdur işçiler, bu haksızlık son bulana kadar şartlar ne olursa olsun eyleme devam edeceklerini dile getirdiler.

