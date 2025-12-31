DEM'li belediyelerde eşi benzeri görülmemiş memur kıyımı: 3 günde 262 memur işten atıldı...

Tekdemir ,"Sömürü düzenine karşı, ekmeğe ve emeğe yapılan saldırılara karşı, sahtekarlıklara, düzenbazlıklara karşı omuz omuza direnecek, hep birlikte kazanacağız! Zulme karşı yargı ve idari bütün yolları kullanmaya devam edeceğimizi, bu saldırılar karşısında susmayacağımızı, meydanları zalimlere dar edeceğimizi, zulme pabuç bırakmayacağımızı tekrar ilan ediyoruz. İçişleri Bakanlığını anayasal hakları ayaklar altına alanlara karşı göreve çağırıyoruz! Ve bütün onurlu emekçileri, emeğe ve ekmeğe yapılan sistematik saldırılara karşı dayanışmaya davet ediyoruz. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz.. Toplumsal barış, ancak emeğin hakkının korunduğu, eşit ve adil bir çalışma ortamının sağlandığı toplum ve kurumlarda varlığını ve gerçekliğini bulur. Terörsüz Türkiye süreci ile Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi ortamı içinde millî birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren çalışmaların en yoğun anında barış sürecinin ruhuna ve toplumsal güvenin inşasına sabotaj anlamını taşıyan bu türden uygulamalara geçit verilmemelidir. Memur-Sen ve Hak-İş Bileşenleri olarak Belediyelerdeki emekçi kıyımlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, emeğe ve toplumsal barışa sahip çıkacağımızı, adaletin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için Belediye yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz." dedi. MAĞDUR EMEKÇİLERDEN KAR ALTINDA NÖBETE DEVAM Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi ise yoğun kar yağışı altında devam ediyor. Mağdur işçiler tam 552 gündür Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor. Davalarını kazanmalarına rağmen işe iade edilmediklerini ve tazminatlarıni da verilmediğini ifade eden mağdur işçiler, bu haksızlık son bulana kadar şartlar ne olursa olsun eyleme devam edeceklerini dile getirdiler.