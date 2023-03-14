2023-03-14 09:26:23 Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!
Abluka altındaki Gazze’deki sokaklar sanatçılar tarafından rengarenk boyandı.
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Abluka altındaki Gazze’deki sokaklar sanatçılar tarafından rengarenk boyandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Talyt bölgesindeki Filistinli sanatçılar, ramazan ayının yaklaşmasıyla duvarları herkesin ilgisini çeken rengarenk resimlerle donattı.
İşte, o kareler...
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