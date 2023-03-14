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Dünya
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Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

2023-03-14 09:26:23
Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

Abluka altındaki Gazze’deki sokaklar sanatçılar tarafından rengarenk boyandı.

#1
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Talyt bölgesindeki Filistinli sanatçılar, ramazan ayının yaklaşmasıyla duvarları herkesin ilgisini çeken rengarenk resimlerle donattı.

#2
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

İşte, o kareler...

#3
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#4
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#5
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#6
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#7
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#8
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#9
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#10
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

#11
Foto - Gazze'deki duvarlar çiçek açtı!

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