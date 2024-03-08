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Dünya
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Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

2024-03-08 21:33:12
Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

Filistin asıllı İngiliz Doktor Bedir, Gazze'de zor şartlar altında ameliyatlar yapıyor.

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Foto - Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, İngiltere’de İslami Yardım Örgütüne bağlı "İDEALS" adlı ekipten 4 doktorla, 25 Aralık'ta geldiği Gazze'de zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla ameliyatlar gerçekleştiriyor.

#2
Foto - Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'nde görev yapan Bedir, İsrail saldırılarında ağır yaralanan Filistinlilerin uzuvlarını kaybetmemeleri için mücadele veriyor.

#3
Foto - Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda ayağından yaralanan Yusuf el-Beyomi'nin isimli çocuğun ameliyatına giren doktor Bedir, Yusuf'un annesine bilgi verdi.

#4
Foto - Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor

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