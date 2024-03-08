2024-03-08 21:33:12 Gazze’de zor şartlar altında ameliyatlar yapılıyor
Filistin asıllı İngiliz Doktor Bedir, Gazze'de zor şartlar altında ameliyatlar yapıyor.
Filistin asıllı İngiliz Doktor Bedir, Gazze'de zor şartlar altında ameliyatlar yapıyor.
Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, İngiltere’de İslami Yardım Örgütüne bağlı "İDEALS" adlı ekipten 4 doktorla, 25 Aralık'ta geldiği Gazze'de zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla ameliyatlar gerçekleştiriyor.
Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'nde görev yapan Bedir, İsrail saldırılarında ağır yaralanan Filistinlilerin uzuvlarını kaybetmemeleri için mücadele veriyor.
İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda ayağından yaralanan Yusuf el-Beyomi'nin isimli çocuğun ameliyatına giren doktor Bedir, Yusuf'un annesine bilgi verdi.
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