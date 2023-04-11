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Dünya
17
Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

2023-04-11 15:25:52
Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

Siyonist İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi yine Filistin'de terör estiriyor.

#1
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

Terör devletinin saldırıları altında Ramazan-ı Şerif'te oruçlarını eda etmeye çalışan Filistinli Müslümanlar, Osmanlı'dan kalma geleneklerini de sürdürüyor.

#2
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

Gazze'de ramazan davulcusu geleneğini sürdüren davulcular, mesaiye devam ediyor.

#3
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

Gazze kentinde 10 yıldır ramazan davulculuğu (Mesaharati) yapan Ammar Rajeh (35), bu ramazanda da halkı sahur için uyandırıyor.

#4
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#5
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#6
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#7
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#8
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#9
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#10
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#11
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#12
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#13
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#14
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#15
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

#16
Foto - Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor

İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...

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