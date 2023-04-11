2023-04-11 15:25:52 Gazze'de iftar davulcuları vazifeyi sürdürüyor
Siyonist İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi yine Filistin'de terör estiriyor.
Siyonist İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi yine Filistin'de terör estiriyor.
Terör devletinin saldırıları altında Ramazan-ı Şerif'te oruçlarını eda etmeye çalışan Filistinli Müslümanlar, Osmanlı'dan kalma geleneklerini de sürdürüyor.
Gazze'de ramazan davulcusu geleneğini sürdüren davulcular, mesaiye devam ediyor.
Gazze kentinde 10 yıldır ramazan davulculuğu (Mesaharati) yapan Ammar Rajeh (35), bu ramazanda da halkı sahur için uyandırıyor.
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
İşte Ammar Rajeh'in AA tarafından yayınlanan görüntüleri...
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