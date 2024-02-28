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Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

2024-02-28 09:46:59
Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İsrail'in saldırıları gece boyunca durmadı...

#1
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Gazze halkı, yoğun bombardımana uğradı.

#2
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Deir al Balah kentindeki bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

#3
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

#4
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Enkaz altında kalan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

#5
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Bölgede sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaralılara da müdahale edilemiyor.

#6
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin çekildiği Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan 120 hastanın tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

#7
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneyi hizmet veremez hale getirdiği ve sağlık ekiplerinin hastaları tedavi edemediğine dikkat çekilerek, hizmet verilebilmesi için acil bir dizi bakıma ihtiyaç olduğu kaydedildi.

#8
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Hastanedeki 120 hastanın tedavi için başka hastanelere nakledilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara hastanenin ihtiyaçlarını karşılaması ve tüm sağlık personelinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

#9
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

Bölgedeki son duruma göre; hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının ise 70 bin 215’e yükseldiği belirtildi.

#10
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#11
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#12
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#13
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#14
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#15
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#16
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#17
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#18
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#19
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#20
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#21
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#22
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#23
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#24
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

#25
Foto - Gazze'de gece boyunca enkazdan çocuk çıkardılar...

İşte gece boyunca yapılan çalışmalardan görüntüler...

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