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Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

2024-06-15 13:10:21
Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

Katil ve işgalci İsrail Filistin'e 8 aydır saldırmaya devam ediyor.

#1
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için bayram kurabiyesi hazırlığı yaptı.

#2
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İsrail saldırıları sebebiyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde hazırlık yapmak durumunda kalan aile, yaptıkları kurabiyeleri yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

#3
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

Bu zamana kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

#4
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#5
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#6
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#7
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#8
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#9
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#10
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#11
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

#12
Foto - Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar

İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği

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