2024-06-15 13:10:21 Gazze’de buruk bayram! Gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar
Katil ve işgalci İsrail Filistin'e 8 aydır saldırmaya devam ediyor.
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Katil ve işgalci İsrail Filistin'e 8 aydır saldırmaya devam ediyor.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için bayram kurabiyesi hazırlığı yaptı.
İsrail saldırıları sebebiyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde hazırlık yapmak durumunda kalan aile, yaptıkları kurabiyeleri yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
Bu zamana kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
İşte Gazze'de buruk Kurban Bayramı geleneği
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