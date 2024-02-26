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Gazze’de bebekler ölüyor!

2024-02-26 11:34:04
Gazze’de bebekler ölüyor!

Gazze’deki sağlık görevlileri, zor şartlar altında bebeklerle ilgilenmeyi sürdürüyor.

#1
Foto - Gazze’de bebekler ölüyor!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ilk anından itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılar ve tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler ve sağlık çalışanları zorlu şartlarla mücadele ediyor.

#2
Foto - Gazze’de bebekler ölüyor!

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde görev yapan hemşire ve doktorlar, kuvözlerdeki bebekleri hayatta tutmaya çalışıyor.

#3
Foto - Gazze’de bebekler ölüyor!

Elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle gerekli sağlık hizmetlerini alamayan bebeklerin hayatından endişe ediliyor.

#4
Foto - Gazze’de bebekler ölüyor!

#5
Foto - Gazze’de bebekler ölüyor!

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