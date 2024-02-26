2024-02-26 11:34:04 Gazze’de bebekler ölüyor!
Gazze’deki sağlık görevlileri, zor şartlar altında bebeklerle ilgilenmeyi sürdürüyor.
Resmen talih kuşu konmuş… Galatasaray’ın eski oyuncusu kurduğu dönerciyle servet kazanıyor! 210 milyon euro...
Mesut Hakkı Caşın'dan çok kritik uyarı: Türkiye'nin o silahına sabotaj yapabilirler, hatta düşürebilirler
Bir ilimizin başına talih kuşu konmuş olabilir! 'Doğalgaz var' iddiaları üzerine apar topar bölgeye gidildi
Beşiktaşlılar bu açıklamayla gerçekten bayram edecek! Tüm Beşiktaş, bu gelişmeye kilitlendi! Derbi ateşi yakıldı…
Gazze’deki sağlık görevlileri, zor şartlar altında bebeklerle ilgilenmeyi sürdürüyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ilk anından itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılar ve tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler ve sağlık çalışanları zorlu şartlarla mücadele ediyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde görev yapan hemşire ve doktorlar, kuvözlerdeki bebekleri hayatta tutmaya çalışıyor.
Elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle gerekli sağlık hizmetlerini alamayan bebeklerin hayatından endişe ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23