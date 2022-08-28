2022-08-28 17:24:24 Gazze Şeridi'nde çocuklar, yoksulluğa dikkat çekmek için koştu
Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli çocuklar, kırsal kesimlerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için düzenlenen "Umut Maratonu"na katıldı. Han Yunus Belediyesinin Avrupa Birliği'nin (AB) finansmanıyla düzenlediği "Umut Maratonu" olarak adlandırılan yarışta yaklaşık 100 çocuk, kırsal bölgede yeni yapılan yolda iki kilometreye yakın koştu. Yarışa katılanlar, su projeleri de dahil olmak üzere bölgede son zamanlarda uygulanan altyapı projelerine ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı pankartlar açtı.