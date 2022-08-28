Gazze Şeridi'nde çocuklar, yoksulluğa dikkat çekmek için koştu

Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 çocuğun katıldığı bu etkinlik, kırsal bölgelerde yaşayanlara buraların koşulların iyileştirilmesi için umut olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor." dedi. Batta, iş birliğiyle belediye hizmetlerinin bu bölgelere ulaştırılması sağlayacaklarını kaydetti. Belediye Başkanı ayrıca AB'nin Han Yunus kentindeki kırsal bölgelerde belediye tarafından uygulanan projeleri destekleme ve geliştirmedeki rolünden duydukları memnuniyeti ifade etti.