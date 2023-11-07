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Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

2023-11-07 10:06:31
Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor. Biz ise mal mal bakıyoruz. Siyonist İsrail rejimi önceki gece tüm iletişim hatlarını keserek Gazze'yi dünyadan kopardı. Çocuk hastaneleri, kamplar hedef alındı. Bir gecede 200 Filistinli daha katledildi. İsrail'in katlettikleri arasında 4 bin 104 çocuk bulunuyor. Gazze'de artık mezarlıklar yetmiyor. Boş araziler toplu mezara dönüştürülüyor.

#1
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 30 gün geride kaldı. İsrail, Gazze'ye yönelik en büyük hava saldırılarından birini pazartesi gününün ilk saatlerinde gerçekleştirdi. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 22 oldu.

#2
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail'in katlettikleri arasında 4 bin 104 çocuk bulunuyor. Gazze'de artık mezarlıklar yetmiyor. Boş araziler toplu mezara dönüştürülüyor.

#3
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

1 SAATTE 100 SALDIRI İsrail işgal kuvvetleri önceki gece boyunca da Gazze'ye bomba yağdırdı. Bir saatten az bir sürede 100'de fazla hedefe hava saldırısı düzenlendi. Gece boyu toplamda ise 4500 saldırı düzenledi.

#4
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Uçaklar, Endonezya Hastanesi ile Şifa Hastanesi'nin çevrelerini de hedef aldı. Saldırılan yerler arasında Gazze'de zihinsel engelli çocuklar için tek tedavi merkezi ile kanserli çocukların tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşu da vardı.

#5
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin iletişimini yine tamamen kestiler. İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

#6
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, "Gazze'deki hastanelerde yaralılardan oluşan bir tsunami var" dedi.

#7
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Dünya Sağlık Örgütü'nden "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması yayınlandı.

#8
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı. New York Times'taki habere göre Gazze'deki hastanelerde doktorlar anastezisiz ameliyatlar yaparken artık en zor seçimi de yapmak zorunda kalıyorlar.

#9
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Doktorlar hangi yaralının daha çok hayatta kalma şansı olduğuna bakarak getirilenlere müdahale ediyor.

#10
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

SU DEPOLARI HEDEFTE İsrail ordusu, ekmek fırınlarının ardından su depolarını da vurmaya başladı. Şati kampındaki içme suyu deposu bombalandı. Sivillerin en temel ihtiyaçlarına erişimi, bir kez daha büyük darbe aldı.

#11
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken CNN televizyonu Gazze'de bir gecede 42 yakınını kaybeden ABD'deki bir Filistinli aile ile röportaj yaptı.

#12
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Aile, 3 aylık bebekten 77 yaşındakilere kadar katledilen 42 kişinin tamamının sivil insanlar olduğunu söyledi, İsrail zulmüne isyan etti.

#13
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI ARTIK YETER' DİYE İSYAN ETTİ Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin'de "acil insani ateşkes" çağrısında bulundu.

#14
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Açıklamada, "(Filistin'de) Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Artık yeter. Bu artık sona ermeli" ifadeleri kullanıldı.

#15
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen BM personeli sayısı ise 88'e yükseldi. Bu şimdiye kadar tek bir çatışmada BM'nin verdiği en yüksek kayıp oranı oldu.

#16
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK KATLEDİLİYOR İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı.

#17
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" dedi.

#18
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Guterres, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2.7 milyon kişi için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını da duyurdu.

#19
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

BM Genel Sekreteri, yakıt olmadan yeni doğmuş bebeklerle yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını vurguladı.

#20
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

SABIRLAR TÜKENMEK ÜZERE İsrail'in Haaretz gazetesi, yaklaşık bir aydır İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin hâlâ Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

#21
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Analizde, İsrailli üst düzey askerlerin, yüzlerce Hamaslının öldürüldüğüne ilişkin raporların "kesin ve yeterli olmadığı" düşüncesi taşıdığına dikkati çekidi.

#22
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

Analizde "Hamas ile savaşın İsrail'e maliyeti 51 milyar dolara ulaştı. Sabırlar tükenmek üzere" denildi.

#23
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

PSİKİYATRİ HASTANESİNİ VURDULAR İsrail, Gazze'nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesini vurdu. Psikiyatri hastanesinin büyük bir kısmı hasar gördü. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait binanın çatısında bulunan güneş panelleri vuruldu. Saldırıda onlarca Filistinli yaralandı.

#24
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

DEMİR KUBBE BAŞINA YIKILDI İsrail hava savunma sistemi hedef şaşırarak füzeleri Tel Aviv'e düşürdü. Hamas'ın Gazze'den fırlattığı füzeleri durdurmak için kullanılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, hedefini şaşırdı ve bir füze Tel Aviv'e düştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda savunma füzesinin havada bir anda dönerek yine İsrail'e düştüğü görüldü.

#25
Foto - Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

SİBER SALDIRI MI? Netanyahu yönetimi konu hakkında açıklama yapmazken, uzmanlar İsrail hava savunma sistemine yönelik bir siber saldırının olabileceğine dikkat çekti.

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