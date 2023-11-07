Gazze Müslümanların elinden kayıp gitti! Mal mal bakıyoruz İslam dünyası hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor. Biz ise mal mal bakıyoruz. Siyonist İsrail rejimi önceki gece tüm iletişim hatlarını keserek Gazze'yi dünyadan kopardı. Çocuk hastaneleri, kamplar hedef alındı. Bir gecede 200 Filistinli daha katledildi. İsrail'in katlettikleri arasında 4 bin 104 çocuk bulunuyor. Gazze'de artık mezarlıklar yetmiyor. Boş araziler toplu mezara dönüştürülüyor.