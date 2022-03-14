2022-03-14 12:43:05 Gaziantep'te yürekler ağza geldi
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi.
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Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi.
Mehmet Bilir (52) yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkınca ağaca çarparak devrildi.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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