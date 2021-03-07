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Gaziantep'te şüpheli paket paniği

2021-03-07 17:31:12
Gaziantep'te şüpheli paket paniği

Gaziantep'te kent merkezine bırakılan şüpheli paket sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

#1
Foto - Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.

Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.

#2
Foto - Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı. Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı. Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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