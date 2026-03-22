Gaziantep'te meşhur yemek yuvalama! Lezzeti dillere destan: Yapımı meşakkatli ama tadına doyum olmuyor

Yuvalamanın emek isteyen meşakkatli bir yemek olduğunu dile getiren Göğüş, hazırlıkların günler öncesinden başladığını ifade etti. Göğüş, bu lezzetin aynı zamanda bir kimliği, kültürü ve kadın emeğini temsil ettiğini söyledi. Yuvalama yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle: Malzemeler (5 kişilik) 500 gram kuşbaşı et. 2 adet ilikli kemik 1 su bardağı nohut. Sos için: 2 yemek kaşığı sade yağ. 1 yemek kaşığı kuru nane. 1 tatlı kaşığı toz karabiber. Yoğurt sosu için: 3 su bardağı süzme yoğurt. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı). Köftesi için! 2 su bardağı sarı çeltik pirinç. 250 gram çiğ köftelik et. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 adet büyük soğan. 1 adet yumurta. Yapılışı Süzme yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve süt, blenderde çırpılır, ocak üzerinde bir taşım karıştırılarak kaynatılır. İlikli kemikle birlikte kuşbaşı et ve bir gece önceden ıslatılmış nohut, ocağa konulur. Üzerindeki köpüğü alınır, tuz konularak pişirilir. Diğer tarafta pirinç iyice yıkanıp süzgece konur. Süzülen pirinç ile çiğ köftelik kıyma, soğan, yumurta, baharatlar konulur, et makinesinde çekilir. Hiç su koymadan arada bir el ıslatılarak yoğrulan köfte, küçük nohut iriliklerinde avuç içi az yağlanarak yuvarlanır. Hepsi bittikten sonra kaynayan tuzlu suda 2-3 taşım kaynatılıp boşaltılır. Pişmiş et ve nohudun üzerine haşlanan yuvalamalar konulur ve etle 2-3 taşım kaynatıldıktan sonra hazırlanan yoğurt suyuyla birleştirilir. Isıtılmış sade yağın içerisine nane ve karabiber konulur. Hazırlanan bu sosla yuvalama yemeği servis edilir.