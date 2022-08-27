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Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

2022-08-27 13:51:09
Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övücü paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Sabahın erken saatlerinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kent merkezindeki 11 adrese operasyon düzenlendi.

#3
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Adreslerdeki aramada, 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

#4
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

#5
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit

#6
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

#7
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep'teki operasyondan görüntüler...

#8
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep'teki operasyondan görüntüler...

#9
Foto - Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep'teki operasyondan görüntüler...

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