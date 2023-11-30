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Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

2023-11-30 17:42:18
Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Premier Lig devi Manchester United'ın formasını giyen Alejandro Garnacho olay sözler söyledi: Vatandaşı olan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi hakkında çok konuşulacak Cristiano Ronaldo itirafında bulundu. United'in genç yıldızı, Messi'nin kendisini sırf bir Ronaldo hayranı olduğu için sosyal medya üzerinden takibi bıraktığını ifade etti. Ferdinand'ın her şeyi açıkladığı olayın ayrıntılarına göz atalım...

#1
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Manchester United'ın genç oyuncusu, geride bıraktığımız haftada Everton filelerine müthiş bir gol bırakarak kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağının mesajını net bir şekilde verdi.

#2
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Genç golcü, Everton'a attığı golle Manchester United'ın efsane oyuncularından Wayne Rooney'i hatırlattı. Rooney de tıpkı Garnacho gibi hem de ezeli rakipleri Manchester City'nin ağlarına benzer nitelikte harika bir gol göndermişti.

#3
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Ferdinand, attığı müthiş golün ardından Garnacho'ya övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullandı: "Garnacho... Biri tekmeliğinden, diğeri ise kramponundan kopmuştu. Üzgünüm Wazza. Ailemle birlikte evimin ön odasındaydım ve çılgına döndük. Çok çılgıncaydı. Benim küçük oğlumun bile dişi düşmüştü, kırılmıştı, o da muhtemelen o zamanlar dünyanın her yerindeki milyonlarca küçük çocuk gibi oturma odasında büyük bir sevinç yaşıyordu. Bu gol Rooney'in golünden daha iyi. Kaleden biraz uzakta, belli bir açıyla koşuyordu. İnanılmaz, nefes kesici bir andı.”

#4
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Manchester United'ın efsane oyuncularından Ferdinand, Garnacho'nun kendisine Messi ile Ronaldo arasındaki seçiminden dolayı anlattığı şeyi açıkladı.

#5
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Ferdinand, Garnacho hakkında övgü dolu ifadeler kullanmasının ardından onun hayata bakış açısına ve Ronaldo hayranlığına değinirken Lionel Messi hakkında da olay bir itirafta bulundu.

#6
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Ferdinand, Vibe with Five YouTube kanalına Garnacho'nun kendisine söylediği şeyler şu şekilde açıkladı: "Onun neyi hoşuma gidiyor biliyor musun? Umursamıyor."

#7
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

"Ben bir Ronaldo hayranıyım. 'GOAT kim? Ronaldo.' diyor. Arjantin Milli Takım kadrosunda olsa bile böyle düşünüyor."

#8
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Genç oyuncu, geçmiş dönemde de Ronaldo'nun bir fotoğrafını ve Portekiz ikonunu tüm zamanların en iyisi olarak nitelendiren bir mesaj yayınladı.

#9
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Garnacho daha önce Messi'den "idol" olarak bahsetmişti. Ancak Arjantinli süperstar, söylediklerine rağmen o sıralar vatandaşını takip etmemişti.

#10
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Ferdinand'ın bu açıklamalarından sonra herhangi bir gelişme olup olmayacağı merak konusu... Messi'nin sırf Garnacho'nnun Ronaldo hayranı olduğu için onu takipten çıktığını o sıralar taraftarlar da fark edip sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunmuşlardı.

#11
Foto - Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Portekizli süperstar Ronaldo, şu anda futbol hayatını Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sürdürürken bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla fark yaratmaya devam ediyor.

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