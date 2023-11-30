Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'

Ferdinand, attığı müthiş golün ardından Garnacho'ya övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullandı: "Garnacho... Biri tekmeliğinden, diğeri ise kramponundan kopmuştu. Üzgünüm Wazza. Ailemle birlikte evimin ön odasındaydım ve çılgına döndük. Çok çılgıncaydı. Benim küçük oğlumun bile dişi düşmüştü, kırılmıştı, o da muhtemelen o zamanlar dünyanın her yerindeki milyonlarca küçük çocuk gibi oturma odasında büyük bir sevinç yaşıyordu. Bu gol Rooney'in golünden daha iyi. Kaleden biraz uzakta, belli bir açıyla koşuyordu. İnanılmaz, nefes kesici bir andı.”