2023-11-30 17:42:18 Garnacho'dan olay Messi itirafı! Premier Lig devi yıldızı: 'Ronaldocu olduğum için beni takipten çıktı'
Premier Lig devi Manchester United'ın formasını giyen Alejandro Garnacho olay sözler söyledi: Vatandaşı olan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi hakkında çok konuşulacak Cristiano Ronaldo itirafında bulundu. United'in genç yıldızı, Messi'nin kendisini sırf bir Ronaldo hayranı olduğu için sosyal medya üzerinden takibi bıraktığını ifade etti. Ferdinand'ın her şeyi açıkladığı olayın ayrıntılarına göz atalım...