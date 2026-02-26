Milyonları ilgilendiriyor! Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart'ta başlıyor

Bundan yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, belirtilen süre içinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması şartı aranıyor.