Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Yazın Türkiye'ye geldi, Bodrum'da tatil yaptı. ‘Nasıl olsa bir Türk kulübüne gider, imzayı atarım’ dedi, öyle de oldu. 4 yıllık kontratı aldı. Galatasaray şimdi bu Tete'ye tam 12 milyon euro ödeyecek. Yazık bu paraya” ifadeleri ise Sarı Kırmızılı cephede bomba etkisi oluşturdu.