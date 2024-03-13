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Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Spor
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Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

2024-03-13 14:11:06
Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Daha şimdiden yaz ayı transfer dönemini açan Galatasaray'da bazı futbolcuların gelecekleri hemen hemen şekillenmiş durumda. Zaha ve Ziyech için teklif bekleyen Sarı Kırmızılı yönetimin Brezilyalı Tete’yi satış listesine koyduğu öğrenilirken, 24 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'de henüz golünün bulunmamasının, başta Dursun Özbek olmak üzere Sportif AŞ yöneticilerinin işlerini zorlaştırdığı bildirildi.

#1
Foto - Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Brezilya kulüplerinin yakından ilgilendiği Tete’nin, yaz döneminde ülkesine dönebileceği, Sarı-Kırmızılı kulübün, genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı öğrenildi.

#2
Foto - Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Tete'nin oynadığı futbolu sert bir dille eleştiren ve hemen hemen her hafta Vole kanalında Brezilyalı oyuncu için Galatasaray yönetimine göndermelerde bulunan spor yorumcusu Uğur Karakullukçu’nun “Menajeri 8 kurşun yiyip ölmemiş biri, Tete ise herhalde Brezilyalıların en kötü kanat oyuncusu.

#3
Foto - Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Yazın Türkiye'ye geldi, Bodrum'da tatil yaptı. ‘Nasıl olsa bir Türk kulübüne gider, imzayı atarım’ dedi, öyle de oldu. 4 yıllık kontratı aldı. Galatasaray şimdi bu Tete'ye tam 12 milyon euro ödeyecek. Yazık bu paraya” ifadeleri ise Sarı Kırmızılı cephede bomba etkisi oluşturdu.

#4
Foto - Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun

Tete, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta henüz golle tanışamazken, sadece 3 asist yaptı.

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