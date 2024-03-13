2024-03-13 14:11:06 Galatasaraylıları çıldırtacak haberi verdi! Resmen saç baş yolacaklar! Yazıklar olsun
Daha şimdiden yaz ayı transfer dönemini açan Galatasaray'da bazı futbolcuların gelecekleri hemen hemen şekillenmiş durumda. Zaha ve Ziyech için teklif bekleyen Sarı Kırmızılı yönetimin Brezilyalı Tete’yi satış listesine koyduğu öğrenilirken, 24 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'de henüz golünün bulunmamasının, başta Dursun Özbek olmak üzere Sportif AŞ yöneticilerinin işlerini zorlaştırdığı bildirildi.