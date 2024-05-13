Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Çok da başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iki takım bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu bizim için daha değerli. Geçen sene 3-0 galibiyetle bitirmiştik." ifadelerini kullandı.