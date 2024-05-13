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Spor
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Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

2024-05-13 13:19:44
Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvadı. Cimbom, Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler ile birlikte şampiyon olan dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvadı.

#3
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Cimbom, Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler ile birlikte şampiyon olan dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

#5
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

#6
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Sarı-lacivertliler ise konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

#7
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Cimbom, dev derbi öncesinde 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip sahasında ezeli rakibinden puan alması durumunda şampiyon olacak.

#8
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Teknik direktör Okan Buruk dev derbiye ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından, "Sahamızda oynadığımı her maçı kazanmak için oynarız. Beraberlik tabii bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Onun yanında her derbide Galatasaray hep kazanmak için oynar. Tek amacımız maçı kazanmak.

#9
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Çok da başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iki takım bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu bizim için daha değerli. Geçen sene 3-0 galibiyetle bitirmiştik." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Diğer yandan sarı-kırmızılılar dikkat çeken bir performansla yoluna devam ediyor. Galatasaray ligde oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

#11
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Cimbom, kalan 2 maçı da kazanıp hata yapmak istemiyor. Sahada işleri yolunda götüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da vites yükseltti.

#12
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Bu sezon birçok isimle yüksek bonservis bedelleriyle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yeni takviyeler için hazırlık yapıyor.

#13
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Savunmada dikkat çeken performanslar sergileyen Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, sezon sonunda kasayı dolduracak takımdan ayrılabilir. Böylece yönetim, stoper tandemini de yıldız bir isimle doldurmak istiyor.

#14
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Galatasaray, İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in yıldız ismi David Alaba'yı listesine aldı. Kariyerinde önemli başarılara imza atan deneyimli isim şanssız bir sezon geçiriyor. Avusturyalı oyuncu Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve ameliyat olmuştu.

#15
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Bu sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıkan Alaba, 2 asist üretti.

#16
Foto - Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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