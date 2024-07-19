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Spor
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Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

2024-07-19 15:21:44
Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri yetiştirmek için gaza bastı. Transfer operasyonları devam ederken, Cimbom'un yıldızına şok bir haber geldi. Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri yetiştirmek için gaza bastı.

#3
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Transfer operasyonları devam ederken, Cimbom'un yıldızına şok bir haber geldi.

#4
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, özellikle Türkiye'deki genç futbolcuların örnek aldığı bir figür haline geldi. 19 yaşındaki süper solak, adeta bir ikon oldu.

#6
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Arda Güler, Türkiye A Millî Futbol Takımı forması ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adeta parmak ısırttı. 19 yaşındaki futbolcu, sergilediği performans ile Avrupa'da gündem oldu.

#7
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EURO 2024'te sergilediği performansın ardından transferde daha da popülar hale geldi. İspanyol basınında yer alan son haberlere göre AC Milan, Real Madrid'den Arda Güler'i istedi.

#8
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Ancak İtalyan devi, Madrid kapısında umduğunu bulamadı. Los Blancos'un, AC Milan'ın teklifini jet hızıyla reddettiği ortaya çıktı.

#9
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Söz konusu haberde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e güvendiği aktarıldı. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, önümüzdeki sezon daha fazla 11'de yer alması bekleniyor.

#10
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Hamza Akman'ın sarı-kırmızılı kulüpteki kariyeri sona erdi. Hamza Akman, Galatasaray'ın kendisiyle sözleşme yenilememesi üzerine kulüpsüz kaldı.

#11
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

Yakın zamanda Arda Güler ile kıyaslanan Hamza'nın kulüpsüz kalması sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'a veda eden Hamza Akman'ı, 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin istediği aktarıldı.

#12
Foto - Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!

19 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden bir sıçrama yapıp yapamayacağı merak konusu.

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