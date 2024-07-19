2024-07-19 15:21:44 Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu... Ve şimdi artık kulüpsüz!
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri yetiştirmek için gaza bastı. Transfer operasyonları devam ederken, Cimbom'un yıldızına şok bir haber geldi. Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte o isim ve tüm detaylar...