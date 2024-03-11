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Spor
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Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

2024-03-11 13:14:47
Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Galatasaray'da tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Kupada ve Avrupa’da aradığını bulamayan Cim Bom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile tarihi bir zafer için mücadele ediyor. Okan Buruk’un öğrencileri ise çıkan transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı. Sarı-Kırmızılı futbolcular, her şeyiyle 24. şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik ekip de yoğun mesai harcıyor. Maç eksiği bulunan futbolcuların, eksiklerinin giderilmesi hedeflenirken, son haftalara girilirken, rotasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Avrupa’dan ve kupadan elenen Galatasaray, tüm her şeyini lige verdi. Okan Buruk’un öğrencileri, ligin son haftaları için müthiş bir hazırlık içerisine girdi. Yapılacak tek bir hatanın, büyük sonuçlara yol açabileceğinin farkında olan Sarı-Kırmızılılar, ekstra olarak çalışıyor. Bu anlamda özellikle ilk etapta çıkan haberler ve transfer dedikodularına karşı kulaklar kapatılmış durumda.

#2
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Takımın yıldızları, bu konuda arkadaşlarını uyarıyor. Galatasaray’da artık tek hedef 24. şampiyonluk için... Teknik direktör Okan Buruk da bu konuda titiz çalışıyor. Buruk, rakiplerini en iyi şekilde analiz ederek, karşılarına çıkabilecek en ufak problemi dahi gidermek adına taktiksel olarak oyuncularını da hazırlıyor.

#3
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Ayrıca oyunculardan, mental olarak etkilenmemeleri için çıkan dedikodulara kulak asmamaları istendi. Öte yandan Buruk’un ekibi de hummalı bir çalışma içerisinde.

#4
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Öyle ki Sarı-Kırmızılılar, son dönemde rotasyon konusunda ciddi anlamda zayıf kaldı. Fakat sakat oyuncuların dönüşü ve form tutamayan oyuncuların yeniden kendini bulmasıyla rotasyon da genişleyecek. Bu kapsamda Galatasaraylı futbolcuların eksikleri üzerinde tek tek duruluyor ve böylece son haftalarda tüm herkesin yüzde 100’ünü vermesi isteniyor.

#5
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Savunmada gösterdiği istikrar ile Süper Lig’e amborga koyan ve rakiplerine açık ara fark atan Davinson Sanchez, Aslan’da yeniden eski günlerini buldu! Kolombiyalı’nın göstermiş olduğu üst düzey futbol ise şimdiden Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

#6
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

27 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro dolaylarında teklifler olduğu konuşuluyor. SarıKırmızılılar, deneyimli oyuncuyu ise 9.5 milyon Euro bedel ile renklerine bağlamıştı. Hâl böyle olunca Galatasaray Yönetimi’nin çok daha yüksek bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Davinson’un da Galatasaray’da mutlu olması Aslan’ın elini güçlendiriyor.

#7
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Ara transfer döneminde takıma katılan Derrick Köhn’ün nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak konusuydu. Ancak Alman sol bek, beklentilerin çok üstünde bir performansa imza attı.

#8
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Takıma gelmesinden bu yana çok bir süre geçmemesine rağmen 25 yaşındaki oyuncu, kısa sürede adaptasyon sürecini tamamladı. Şimdiden hem teknik ekibin hem de arkadaşlarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Köhn, idmanlardaki hırsı ile parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz günlerde Rizespor ağlarına harika bir gol atan Köhn, Aslan’ın şampiyonluk yolunda en kritik isimlerinden biri olacak.

#9
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde hayli talibi olan Victor Nelsson’a gelen teklifleri yetersiz bulduğu için satışına onay vermemişti. Danimarkalı futbolcu için bu kez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

#10
Foto - Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Galatasaray ise Nelsson için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir beklenti içerisinde. Vatan'a göre; Eğer Tottenham, Aslan’ın istediği rakamlara çıkarsa sezon sonunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilecek.

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