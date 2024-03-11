Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...

Takıma gelmesinden bu yana çok bir süre geçmemesine rağmen 25 yaşındaki oyuncu, kısa sürede adaptasyon sürecini tamamladı. Şimdiden hem teknik ekibin hem de arkadaşlarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Köhn, idmanlardaki hırsı ile parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz günlerde Rizespor ağlarına harika bir gol atan Köhn, Aslan’ın şampiyonluk yolunda en kritik isimlerinden biri olacak.