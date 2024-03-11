2024-03-11 13:14:47 Galatasaray'ın savunma bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Dedikodulara inanmayın dedi ve...
Galatasaray'da tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Kupada ve Avrupa’da aradığını bulamayan Cim Bom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile tarihi bir zafer için mücadele ediyor. Okan Buruk’un öğrencileri ise çıkan transfer dedikodularına kulaklarını tıkadı. Sarı-Kırmızılı futbolcular, her şeyiyle 24. şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik ekip de yoğun mesai harcıyor. Maç eksiği bulunan futbolcuların, eksiklerinin giderilmesi hedeflenirken, son haftalara girilirken, rotasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. İşte detaylar...