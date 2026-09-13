Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

"KÂR ORANI YÜZDE 200’E KADAR ÇIKIYOR" Trabzon Ortahisar’da fındık işleme tesisi işleten Mustafa Dereköylü, vatandaşların bilinçlendiğini belirtti. Dereköylü, fındığını ham olarak satmak yerine yarım ya da bir kiloluk paketlerde veya ezme yaptırarak iç piyasada satan üreticinin, randımana göre yüzde 40 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda kâr sağladığını söyledi.