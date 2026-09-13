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Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

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Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

Fındık mevsiminin gelmesiyle birlikte, tesislerde kırma ve kavurma işlemlerine başlandı. Ürünlerini işleyen üreticiler neredeyse yüzde 200 kara geçiyorlar.

#1
Foto - Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

Karadeniz’de Ağustos ayında başlayan fındık hasadı ve ardından gelen kurutma süreci tamamlandı. Yörede son yıllarda sayıları hızla artan kırma ve kavurma tesisleri, ürününü katma değerli hale getirmek isteyen üreticilerin akınına uğruyor.

#2
Foto - Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

TÜCCARA SATMAK YERİNE İŞLETİP PAKETLETİYORLAR Fındığını ucuza elden çıkarmak istemeyen üreticiler ile memleketlerine gelen gurbetçiler, topladıkları ürünleri tesislere getiriyor. Belli bir ücret karşılığında kırılan, kavrulan ve vakumlanan fındıklar; iç fındık, fındık ezmesi ve hediyelik paketler halinde teslim alınıyor.

#3
Foto - Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

"KÂR ORANI YÜZDE 200’E KADAR ÇIKIYOR" Trabzon Ortahisar’da fındık işleme tesisi işleten Mustafa Dereköylü, vatandaşların bilinçlendiğini belirtti. Dereköylü, fındığını ham olarak satmak yerine yarım ya da bir kiloluk paketlerde veya ezme yaptırarak iç piyasada satan üreticinin, randımana göre yüzde 40 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda kâr sağladığını söyledi.

#4
Foto - Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

YAĞIŞLAR SEZONU GECİKTİRDİ AMA RANDIMANI ARTIRDI Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle hasadın 10-15 gün geciktiğini belirten işletmeciler, buna karşın ürün kalitesinin ve randımanın yüksek olduğunu ifade ediyor. Yağışı bol ve serin tutan yüksek kesimlerdeki fındıkların kalite açısından ilk sırada yer aldığı vurgulanıyor.

#5
Foto - Dünyanın hiçbir yerinde bu aroma yok: Yüzde 200 kar elde ediliyor!

"FINDIĞI EMANETE BIRAKMA DÖNEMİ BİTİYOR" Eski yıllarda yaygın olan üreticinin fındığını tüccara emanete bırakma alışkanlığının yarı yarıya azaldığı kaydedildi. Üreticinin kendi ürününü işleyip satmayı öğrendiğini belirten sektör temsilcileri, emanetçilik sisteminin birkaç yıl içinde tamamen biteceğini öngörüyor.

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