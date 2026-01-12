Galatasaray’ın Can Armando Güner planı suya düştü
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner'in transferinde sorun çıktı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Can Armando Güner transferinde mutlu sona yakın olduğu belirtilmişti. Genç futbolcu, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, kulübü Borussia Mönchengladbach'ın baskısı ve şikayet edilme riski nedeniyle Almanya'ya dönecek.
Haberde transferde anlaşma sağlanması ve Sarı-kırmızılıların Alman ekibine yetiştirme bedelini ödemeye hazırlanmasına rağmen Borussia Mönchengladbach'ın tepkisi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi. Alman kulübünün, Can Armando Güner'in izinsiz bir şekilde İstanbul'a gitmesinden rahatsız olduğu ve bu nedenle transfere onay vermediği bildirildi.
3 ÜLKE İÇİN OYNAMA HAKKINA SAHİP Henüz A Milli Takım kararını vermeyen genç futbolcu Arjantin, Almanya ve Türkiye için forma giyebilme hakkına sahip. Can Armando Güner bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'yla çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
