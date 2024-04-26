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Spor
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Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

2024-04-26 11:41:46
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi için hummalı bir çalışma başlamıştı. Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, ilk transfer bombası belli oldu. Yönetimin, Beşiktaş'ın eski golcüsü için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Sarı kırmızılılar kalan maçlarını kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen Cimbom, ligi şampiyon olarak bitirerek duble yapmayı hedefliyor.

#4
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Okan Buruk ve öğrencileri ligin bitmesine kısa bir süre kala tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda.

#5
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Yönetim ise şampiyonluk mücadelesinde takıma desteğini sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

#6
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Sarı kırmızılı idareciler transferdeki tüm planlarını şampiyonluk ihtimaline göre yapıyor.

#7
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Yönetim, şampiyonluk geliri ve Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte transferde elini kuvvetlendirecek.

#8
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Öte yandan Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk hedefi belli oldu.

#9
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Sarı kırmızılıların çok sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

#10
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Cimbom bu hamleyle birlikte çok konuşulacak bir transfere imza atabilir.

#11
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Yönetimin transferdeki ilk hedefinin, Beşiktaş'ın eski golcüsü olduğu öne sürüldü.

#12
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski forvetini kadrosuna katmak için tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi.

#13
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Bunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği vurgulandı.

#14
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

İşte sarı kırmızılıların istediği yıldız...

#15
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Mallorca'da forma giyen Cyle Larin için devreye girdiği iddia edildi.

#16
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Yeni sezonda hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Cimbom'un, Carlos Vinicius'un yerine golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

#17
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Okan Buruk'un, Larin'i çok beğendiği ve Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü belirtildi.

#18
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Başarılı hocanın ayrıca Larin'i kanatlarda da kullanmak istediği bildirildi.

#19
Foto - Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...

Sarı kırmızılı idarecilerin, İspanyol ekibiyle ilk teması kurduğu ve pazarlıklara başladığı iddia edildi. ASpor'a göre; Bunun yanı sıra Mallorca'nın Larin için 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep ettiği kaydedildi.

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