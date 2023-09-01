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Spor
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Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

2023-09-01 15:58:35
Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu bu sezon da göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi'nde de gruplar kalan sarı kırmızılılar, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Birçok yıldız transfere imza atan Cimbom arayışlarına devam ederken, yılın hamlesine imza attı. Aslan, dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba için harekete geçti ancak transferde şok bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu bu sezon da göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Şampiyonlar Ligi'nde de gruplar kalan sarı kırmızılılar, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Birçok yıldız transfere imza atan Cimbom arayışlarına devam ederken, yılın hamlesine imza attı.

#4
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Aslan, dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba için harekete geçti ancak transferde şok bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

ASLAN'DAN POGBA HAMLESİ Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaz basan Galatasaray, Juventus'un yıldızı Paul Pogba için sürpriz bir hamle yaptı.

#6
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

#7
Foto - Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçti ama sonuçlar, sarı-kırmızılıları endişelendirdi. Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.

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