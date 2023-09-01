Galatasaray'dan Paul Pogba hamlesi! Yer yerinden oynayacak: Hayrete düşüren gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu bu sezon da göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi'nde de gruplar kalan sarı kırmızılılar, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Birçok yıldız transfere imza atan Cimbom arayışlarına devam ederken, yılın hamlesine imza attı. Aslan, dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba için harekete geçti ancak transferde şok bir gelişme yaşandı.