Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde flaş hamleler yapmak üzere. Sağ bek ve orta saha bölgesi için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Aslan, sürpriz bir hamle yapmanın eşiğinde. Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcuyla ilgili girişimler hızlandı. İşte son dakika haberinin detayları…