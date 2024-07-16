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Spor
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

2024-07-16 12:37:52
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde flaş hamleler yapmak üzere. Sağ bek ve orta saha bölgesi için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Aslan, sürpriz bir hamle yapmanın eşiğinde. Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcuyla ilgili girişimler hızlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Batshuayi dışında bir transfer yapmadı.

#2
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Sabah'a göre; Sağ bek ve orta saha bölgeleri için çalışmalarına devam eden Aslan, flaş bir ismi gündemine aldı.

#3
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan ve peşinden koştuğu dünyaca ünlü yıldız futbolcu için devreye girildi.

#4
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

#5
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçtiği öne sürüldü.

#6
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız yıldız için tüm maddi şartların zorlanacağı ileri sürüldü.

#7
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Coman'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

#8
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Yönetimin bu dev transfer operasyonu için önemli bir bütçe oluşturacağı kaydedildi.

#9
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Bayern Münih'in ise Coman'ı kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

#10
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

#11
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

#12
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

#13
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

Kingsley Coman geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te toplam 27 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı.

#14
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

#15
Foto - Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor… Cim-Bom sonunda çıldırdı!

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