  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuyruklar sokaklara taştı! Zam geldikçe almak için sıraya giriyorlar

Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

Belalarını işte şimdi buldular! Fabrikalar bir bir kapanıyor

Açıkça ilan etti ve harekete geçti! Galatasaray'da ilk 11 değişecek! Okan Buruk derbinin faturasını kesti

Açıkça ilan ettiler! İki ülke Türk uçak gemisi TCG Anadolu'yu imha etmek için harekete geçti

Bu işin sonu nereye varacak? Şimdi de okulda başıboş köpek dehşeti

Günde 5 gramdan az kullanan yaşıyor! O riski yüzde 23 azaltıyor

Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Boşta kaldı kaldı ve sonunda gide gide... Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı! Müthiş açıklama...

Aziz Yıldırım'ın derbi sonrası aklında tek bir şey var: Kimse bunu beklemiyordu! Mesaj geldi…
Spor
18
Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

2024-05-22 12:26:08
Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaray'da şampiyonluk için çalışmalar devam ederken gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Tümosan Konyapsor deplasmanına çıkacan olan sarı-kırmızılılar diğer yandan transferde yoğun mesai harcıyor. Cimbom kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda yönetim, orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek istiyor. Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

#1
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı.

#2
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Son olarak iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

#4
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.

#5
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

#6
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.

#7
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor.

#8
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.

#9
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek.

#10
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor.

#11
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor deplasmanında 3 puan arayacak.

#12
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu şartlarda 3 puanı çıkardığı takdirde şampiyon olacak.

#13
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor.

#14
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.

#15
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

#16
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaray'ın transferde yeni Mohamed Elneny. Sarı-kırmızılıların, deneyimli ismi listesine aldığı iddia edildi. Okan Buruk'un orta sahada rotasyonu kuvvetlendirmek istediği için yıldız ismi istediği belirtildi.

#17
Foto - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi... Yer yerinden oynayacak!

A Spor'a göre; Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti. Mısırlı futbolcu daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
22 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Mayıs 2024) sunuyoruz...

Norveç'ten dikkat çeken katil Netanyahu açıklaması
Dünya

Norveç'ten dikkat çeken katil Netanyahu açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail B..
22 Mayıs 1955: Nene Hatun'un vefatı (Erzurum Zaferi Kahramanı)
Tarih

22 Mayıs 1955: Nene Hatun'un vefatı (Erzurum Zaferi Kahramanı)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Erzurum Zaferi Kahramanı Nene Hatun'u hayırla yâd e..
Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!
Gündem

Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!

Hamas, işgalci İsrail'in Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) canlı yayın ekipmanları..
O kumpastan KÖZ çıktı! Fetö Türkiye’sinin İçişleri Bakanı! İşte detaylar

O kumpastan KÖZ çıktı! Fetö Türkiye’sinin İçişleri Bakanı! İşte detaylar
Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumpas soruşturmasına ilişkin müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23