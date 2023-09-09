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Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

2023-09-09 18:13:38
Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Son dakika Galatasaray haberleri: Yabancı oyuncu transferini bitiren, yerli oyuncu için de fırsat hamlesi oluşturmaya çalışan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, Sofyan Amrabat ve Matias Vecino transferlerine dair flaş itiraflarda bulunmuştu. Timur, iki oyuncuyla da anlaştıklarını ancak transferlerin son anda gerçekleşmediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir imza geliyor. Yıldız ismin maaşı, yeni transfer Tanguy Ndombele kadar olacak.

#1
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Transferi büyük ölçüde kapatan Galatasaray, milli ara sonrası hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başlayacağı yoğun tempoya hazırlanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Sarı-kırmızılıların yöneticilerinden Erden Timur geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada transfere dair birçok itirafta bulunmuştu.

#3
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

"AMRABAT'LA ANLAŞMIŞTIK" Yabancı oyuncu transferi yapmayacaklarını belirten Timur, "Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız" diye konuşmuştu.

#4
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Orta saha için Sofyan Amrabat'la anlaştıklarını itiraf eden Galatasaray yöneticisi, "Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik.

#5
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

"VECINO'YU SARRI REDDETTİ" Ndombele transferiyle ilgili de konuşan Timur, "Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi.

#7
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Ndombele'de Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür." demişti.

#8
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

TAKIM İÇİ DENGELER İÇİN FLAŞ HAMLE Orta sahaya yapılan yabancı oyuncu takviyeleri sonrası yönetim, takım içindeki dengeler için flaş bir hamle yaptı.

#9
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla takviye ederken takımdaki maaş dengesi de değişti.

#10
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

İTALYA'DAN TEKLİFLER ALMIŞTI Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki yükünü çeken ve şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Torreira'ya İtalya'dan da teklifler geldi.

#11
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Başta Lazio olmak üzere tüm önerileri geri çeviren yönetim, transfer döneminin Avrupa için noktalanması ile birlikte kolları sıvadı.

#12
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

BOEY VE NELSSON SONRASI... Boey ve Nelsson'a yeni sözleşme ile savunma hattında maaş dengesini yeniden kurmayı düşünen yöneticilerin, orta sahada masaya oturacağı oyuncu ise Lucas Torreira.

#13
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

ALT RAKAM NDOMBELE'NİN MAAŞI 6 milyon Euro'ya Arsenal'den alınan ve 4 yıllık imza atan Uruguaylı, her sezon için de 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor.

#14
Foto - Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Sabah'a göre; 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme de uzatmak isteyen yönetim, futbolcusunun ücret iyileştirmesi ile birlikte aklının çelinmesine de engel olmak istiyor.

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