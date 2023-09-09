Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Son dakika Galatasaray haberleri: Yabancı oyuncu transferini bitiren, yerli oyuncu için de fırsat hamlesi oluşturmaya çalışan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, Sofyan Amrabat ve Matias Vecino transferlerine dair flaş itiraflarda bulunmuştu. Timur, iki oyuncuyla da anlaştıklarını ancak transferlerin son anda gerçekleşmediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir imza geliyor. Yıldız ismin maaşı, yeni transfer Tanguy Ndombele kadar olacak.