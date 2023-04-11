Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerine devam etti. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda eden taraf oldu. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonların da planlamasını yaparken transfer listesini oluşturdu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, öncelikle 3 bölgenin güçlendirilmesini istedi. İşte deneyimli hocanın transfer istediği o bölgeler ve bu mevkiler için düşünülen dünya yıldızları...