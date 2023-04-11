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Spor
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Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

2023-04-11 14:49:17
Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerine devam etti. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda eden taraf oldu. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonların da planlamasını yaparken transfer listesini oluşturdu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, öncelikle 3 bölgenin güçlendirilmesini istedi. İşte deneyimli hocanın transfer istediği o bölgeler ve bu mevkiler için düşünülen dünya yıldızları...

#1
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

#2
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Sarı-kırmızılı takım takviyelerini devre arasında da sürdürdü ve 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

#3
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Cimbom, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun (p) golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

#4
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Cimbom ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

#5
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

5 gol çıkan mücadeleyi Aslan 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda eden taraf oldu. Bu mücadele sonrası hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya büyük tepki topladı.

#6
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

28. haftayı BAY geçen Galatasaray, 29. haftada ise ligin ilk yarısında 2-1 mağlup olduğu Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

#7
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak en yakın rakibi Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkın azalmasını engellemek istiyor. Cimbom'da son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Okan Buruk gelecek yılların da transfer çalışmalarını yapıyor.

#8
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

49 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isterken, transfer listesi de ortaya çıktı.

#9
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

İşte 3 mevki için düşünülen o 3 dünya yıldızı... ÖNCELİKLİ HEDEF SOL BEK Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Hatayspor'dan kiralık gelen Sam Adekugbe ile de yollar ayrılacak.

#10
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Kazımcan Karataş'la yola devam edecek G.Saray, bu bölgeye yıldız bir isim katmayı planlıyor.

#11
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Emre Taşdemir ile de yolların ayrılması bekleniyor

#12
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

İLK HEDEF GRIMALDO G.Saray'ın bu bölge için düşündüğü ilk isim ise Benfica'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alejandro Grimaldo...

#13
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

ASpor'a göre; Bu sezon Portekiz Ligi'nde 26 maça çıkan İspanyol bek, 2 gol - 10 asistlik performans gösterdi.

#14
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Devler Ligi'ne gidilmesi halinde temasların sıklaştırılacağı 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

#15
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

ORTAYA NABY KEITA Lucas Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşın orta saha bölgesini güçlendirme kararı alan Aslan, Liverpool'dan ayrılmaya karar veren Naby Keita'yı liste başına yazdı.

#16
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Gineli yıldız bu sezon İngiliz devinde fazla forma şansı bulamadı ve 8 maça çıktı. Bu süreçte gol veya asist katkısı yapamadı.

#17
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

#18
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

FORVET DÜNYA YILDIZI Gomis'in sözleşmesinin bitecek olması ve Mauro Icardi'nin belirsizliğinin sürmesi nedeniyle forvet bölgesi de güçlendirilecek.

#19
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

DEMBELE ISRARI SÜRÜYOR Cimbom bu mevkiyi Lyon'la sözleşmesinin sonuna gelen Moussa Dembele'yle güçlendirmeyi hedefliyor. Fransız forvet bu sezon Ligue 1'de 22 maça çıktı ve 3 gollük katkı sağladı.

#20
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

26 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

#21
Foto - Galatasaray’da sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer...

Galatasaray bu 3 yıldızı kadrosuna katması halinde bonservis bedeli ödemeyecek.

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