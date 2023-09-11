2023-09-11 11:48:29 Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası
Fenerbahçe'de transfer döneminin son haftasına girilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hummalı bir şekilde orta saha arayışındaydı. Listesindeki isimlerle görüşme halinde olan yönetim, transferde adeta ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...