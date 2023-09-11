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Spor
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Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

2023-09-11 11:48:29
Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Fenerbahçe'de transfer döneminin son haftasına girilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hummalı bir şekilde orta saha arayışındaydı. Listesindeki isimlerle görüşme halinde olan yönetim, transferde adeta ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Fenerbahçe'de transferin son haftasına girilirken çalışmalar hız kazandı.

#2
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Kanarya, 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Yönetim özellikle bu yıl transferde adeta nokta atışı yaptı.

#4
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Ayrıca yapılan oyuncu satışlarıyla da birlikte büyük kazanç elde edildi.

#5
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Sarı lacivertli taraftarlar da bu durumu takdir etti.

#6
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Ancak Fenerbahçe'de kadroya birçok yeni isim dahil edilse de bazı bölgelerdeki eksiklikler hala giderilmedi.

#7
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Özellikle sarı lacivertli taraftarların yoğun şekilde orta saha isteği bulunuyordu.

#8
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Bu doğrultuda 15 Eylül'e kadar vakti olan yönetim, 6 numara pozisyonu için elini çabuk tutma kararı aldı.

#9
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Fenerbahçe'nin orta sahaya yapacağı transfer hamlesini 1-2 gün için bitirmek istediği kaydedildi.

#10
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Hem izleme komitesi hem de yönetim, en doğru 6 numarayı bulmak için neredeyse gece gündüz çalıştı.

#11
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Sarı lacivertli kurmaylar, hedeflediği yıldızların kulüpleriyle sürekli olarak pazarlık halindeydi.

#12
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Önemli futbolcularla görüşen Kanarya, sonunda aradığı ismi buldu.

#13
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Kanarya'nın basında çıkan isimlerin aksine çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

#14
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Sarı lacivertlilerin orta saha bölgesi için geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen o ismin peşinde olduğu belirtildi.

#15
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Ancak geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen o futbolcunun performansı sarı kırmızılı kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı.

#16
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra çıkış yakalayan yıldızın şimdi Fenerbahçe yolunda olduğu öne sürüldü.

#17
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

İşte o oyuncu ve transferin detayları...

#18
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

F.BAHÇE'DEN ERIC PULGAR BOMBASI! Fenerbahçe'nin, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da forma giyen Eric Pulgar'ı gündemine aldığı iddia edildi.

#19
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Sarı lacivertlilerin Flamengo'da çok iyi bir sezon geçiren Pulgar'ı 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.

#20
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

29 yaşındaki orta sahanın da bu teklife sıcak baktığı ve yeniden Türkiye'de oynamak istediği kaydedildi.

#21
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Flamengo'nun ise Şilili yıldızı bonservisiyle göndermek istediği bildirildi.

#22
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

A Spor'a göre; Transferin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi ve taraftarların anlaşmaya varması bekleniyor.

#23
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Eric Pulgar 2022 yılında Galatasaray'da 6 aylığına kiralık olarak forma giymişti.

#24
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Tecrübeli oyuncu daha sonra 2.8 milyon Euro bonservis ücretiyle Fiorentina'dan Flamengo'ya transfer olmuştu.

#25
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Pulgar bu sezon Flamengo 28 maça çıktı.

#26
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydetti..

#27
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Eric Pulgar, Galatasaray kariyerinde ise 11 maçta görev almış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

#28
Foto - Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan orta sahanın, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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