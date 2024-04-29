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Spor
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Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

2024-04-29 14:49:52
Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor.

#3
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

#5
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı ve Süper Lig rekoru kırdı.

#6
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

#7
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Bu sonuçla puanını 93'e yükselten Galatasaray, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

#8
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

#9
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Gelecek sezon yarışacağı her kulvarda başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlarda olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

#10
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Galatasaray'da takıma kazandırılacak yeni isimler merak konusu olurken, teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolculara da veda edilecek.

#11
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Takımdaki bazı isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor.

#12
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR Kontratları bitecek Ndombele, Aurier ve Vinicius gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

#13
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

OLIVEIRA BELİRSİZ

#14
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

3 oyuncuyu da gönderecek Galatasaray'da Oliveira'nın durumu ise belirsiz.

#15
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Portekizli orta sahanın 2026'ya kadar kontratı var.

#16
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Yönetim, teklif getirmesi halinde Oliveira'ya kolaylık sağlayacak. (Fotomaç)

#17
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

#18
Foto - Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

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