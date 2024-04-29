Galatasaray'da biletler kesildi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu: Bu resmen çılgınlık olmalı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...