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Spor
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Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

2023-11-30 12:00:50
Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son maçta Kopenhag'ı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Adını son 16 turuna yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer çalışmaların sürdürüyor. Yönetim, hücum hattını kuvvetlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom, Zaha vari bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Galatasaray evinde konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

#2
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Sarı-kırmızılı ekipte golleri Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

#3
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Cimbom'un Faslı yıldızı Ziyech gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu.

#4
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Aslan aldığı 1 puanla İngiliz ekibinin işini zorlaştırdı.

#5
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı.

#6
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Bu sonucun ardından son maçlar öncesi grup kızıştı.

#7
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ettiği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

#8
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Diğer yandan Okan Buruk'un öğrencileri ligde de iyi gidişatını sürdürüyor.

#9
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Galarasaray, sezon sonunda ligde 24. şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.

#10
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Aslan'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor.

#11
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Teknik direktör Okan Buruk'un, yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor.

#12
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

A Spor'a göre; Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı.

#13
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.

#14
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.

#15
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Bu açıdan Galatasaray, yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor.

#16
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.

#17
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi.

#18
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

İngiliz futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.

#19
Foto - Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...

Madueke'nin bonservis değeri ise 30 milyon euro olarak biliniyor. Yıldız oyuncu, PSV Eindhoven'den Londra ekibi Chelsea'ya transfer olmuştu.

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