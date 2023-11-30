2023-11-30 12:00:50 Galatasaray'a yeni Zaha müjdesi! Yönetimden gelen son haber taraftarı ayağa kaldıracak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son maçta Kopenhag'ı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Adını son 16 turuna yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer çalışmaların sürdürüyor. Yönetim, hücum hattını kuvvetlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom, Zaha vari bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri