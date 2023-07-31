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Spor
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Galatasaray'a UEFA şoku

2023-07-31 19:48:41
Galatasaray'a UEFA şoku

Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferler UEFA'yı harekete geçirdi.

#1
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

#2
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti.

#3
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Buna karşılık açıklanan rakamlar Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

#4
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Futbol Dergi'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro.

#5
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Bu, UEFA sınırının üzerinde.

#6
Foto - Galatasaray'a UEFA şoku

Çeşitli kısıtlamalar getirecek yeni bir anlaşma imzalanması kaçınılmaz gözüküyor.

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