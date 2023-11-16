Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Bu sezon Fenerbahçe ile birlikte zirve mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak için mücadele ediyor. Son hafta Hatayspor'a sürpriz bir şekilde mağlup olan Cimbom, namağlup unvanını da kaybetmiş oldu. Ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ın yıldız oyuncusu anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...