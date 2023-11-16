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Spor
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Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

2023-11-16 10:23:31
Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Bu sezon Fenerbahçe ile birlikte zirve mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak için mücadele ediyor. Son hafta Hatayspor'a sürpriz bir şekilde mağlup olan Cimbom, namağlup unvanını da kaybetmiş oldu. Ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ın yıldız oyuncusu anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Milli ara dönüşü Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sahasında Alanyaspor ve Manchester United'ı ağırlayıp kasım ayını galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin yoğun maç temposu bu iki karşılaşma sonrası gerçekleşecek.

#2
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Aralık ayında 7 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılar, bu 7 karşılaşmandan 2'sini Fenerbahçe'ye, 1'ini ise Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynayacak. 12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak Galatasaray, 2 hafta sonra da derbi haftasına girecek.

#3
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Önce 24 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, ardından 29 Aralık Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek. Aralık ayında yoğun maç trafiği ile birlikte 2 derbi karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılılar, bu maçları kayıpsız geçmek istiyor.

#4
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Wilfried Zaha'nın sol kanatta yer almasıyla birlikte 10 numaraya evrilen Kerem Aktürkoğlu, kanat performansını arıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numarada tercihini Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncunun etkinliği de azaldı.

#5
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

2023/2024 sezonunda sarı-kırmızı formayla 12'si Süper Lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 4'ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 22 karşılaşmada forma giyen Kerem, bu maçlarda toplam 5 gol ve 7 asistlik performans gösterirken, 1735 dakika da süre aldı.

#6
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Öte yandan milli oyuncu, 22 karşılaşmanın 14'ünü sol kanat, 8'ini ise forvet arkası şeklinde oynadı. Zaha yokken kanatta yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, 10 numara pozisyonunda oynadığında sadece 1 gol atabildi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğünün Icardi'yi de olumsuz etkilediğini söylemek mümkün.

#7
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

Sol kanatta oynarken Icardi ile büyük bir uyum sağlayan milli oyuncu, 10 numara pozisyonunda eski performansını da kaybetti. Milli ara sonrası 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sol kanattaki tercihini Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullanabilir.

#8
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

NELSSON İLE OCAK'TA VEDA EDİLEBİLİR Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Totthenam'dan 9.5 milyon Euro'ya takıma kattığı Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in iyi performans göstermesinin ardından yedeğe çekilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ocak ayında ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor.

#9
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

25 yaşındaki oyuncu, sezon başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan teklif almış fakat yönetimin de baskısı ile gitmekten vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilk başta savunmada yer almasını planladığı Danimarkalı stoper, Sanchez'in takıma gelişi ile birlikte istikrarlı oyununun gerisinde kalıp Kaan Ayhan'ın ardından 3'üncü tercih olarak kullanıldı.

#10
Foto - Galatasaray'a büyük şok! En sonunda bu da olacak!

YENİ BİR ŞİRKETLE ANLAŞTI İlk 11'dekini yerini kaybeden ve takımdan ayrılmak istediğini açık bir şekilde açıklayan Victor Nelsson, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşmaya vardı.

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