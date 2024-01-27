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Spor
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Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

2024-01-27 07:19:12
Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından tam 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, yıllar içerisindeki gelişimiyle dünya devlerini peşine taktı. Devre arası transfer döneminde gündemin bir numaralı ismi olan Boey, Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor. Türk futbol tarihine geçecek bir rekor satış bedeliyle Bayern'e gidecek olan Boey'in alternatifi de yine Fransa'dan buldu. Galatasaraylı yetkililer, yeni Sacha Boey olacak ismi kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

#2
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Geçtiğimiz gün oynanan İstanbulspor maçından 3-1 galip gelerek zirve yarışında puan kaybetmeyen Aslan, flaş bir transfer haberiyle sarsıldı.

#3
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son günlerde transfer dedikodularında başı çeken isimlerden birisi olan Sacha Boey, İstanbulspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

#4
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Mücadele devam ederken Alman basınından gelen haberlerde Fransız sağ bek oyuncusunun Bayern Münih'e imza atacağı yazıldı.

#5
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Oyuncuyu ikna eden Alman devi, Galatasaraylı yöneticilerle pazarlıklara başlayarak bonservis konusunda anlaşmaya çalıştı.

#6
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

GALATASARAY'IN İSTEĞİ 30 MİLYON EURO Galatasaray'da Erden Timur'un da bizzat yürüttüğü transfer operasyonunda sarı-kırmızılı kulübün net beklentisinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.

#7
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Bayern Münih'ten gelen ilk teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray, 30 milyon Euro'nun altına düşmek istemiyor.

#8
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Ortaya çıkan son haberlerde ise Bayern Münih'in oyuncuyu çoktan ikna ettiği ve Galatasaray'ın isteğini de kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi.

#9
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Kısa bir süre içerisinde transferin resmiyete kavuşması beklenirken Galatasaray da yeni sağ bekini yine Fransa'da buldu.

#10
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

İŞTE OKAN BURUK'UN YENİ BOEY'İ Sacha Boey'in ayrılma ihtimalinin yükselmesiyle birlikte alternatiflerini değerlendirmeye başlayan Galatasaray, yeni sağ beki buldu.

#11
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sarı-kırmızılı ekibin gündemine Boey'in de transfer edildiği takım olan Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon geldi.

#12
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Fransız basınından L'Equip'te yer alan habere göre; 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenen Galatasaray, Boey'den gelecek paranın bir kısmını burada kullanacak.

#13
Foto - Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Henüz oyuncu için resmi girişimlerde bulunmayan Aslan, Boey transferinin gerçekleşmesinin ardından ilk adımlarını atacak. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev alan Lorenz Assignon, 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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