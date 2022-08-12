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Spor
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Galatasaray taraftarı seçecek! Türk futbolunda bir ilk

2022-08-12 11:15:43
Galatasaray taraftarı seçecek! Türk futbolunda bir ilk

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlar seçecek.

#1
Foto - Napoli'de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış ve Maradona’yı da geçerek adını Napoli tarihine 'En fazla gol atan futbolcu' olarak yazdırmıştı.

Napoli'de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış ve Maradona’yı da geçerek adını Napoli tarihine 'En fazla gol atan futbolcu' olarak yazdırmıştı.

#2
Foto - Bu sezon da Galatasaray’da taraftarları golleri ve başarılı performansı ile coşturması beklenen tecrübeli futbolcunun şimdiden hangi numarayı giyeceği merak konusu oldu.

Bu sezon da Galatasaray’da taraftarları golleri ve başarılı performansı ile coşturması beklenen tecrübeli futbolcunun şimdiden hangi numarayı giyeceği merak konusu oldu.

#3
Foto - Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını belirleyecek. Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak oylamada, 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışacak. Oylama 24 saat sürecek. Mertens, sezon boyunca seçilen forma numarası ile sahaya çıkacak.

Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını belirleyecek. Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak oylamada, 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışacak. Oylama 24 saat sürecek. Mertens, sezon boyunca seçilen forma numarası ile sahaya çıkacak.

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