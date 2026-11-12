  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makine mühendisine sağlık açıklaması yaptırırsanız olacağı bu işte: Yılın gafı sonrası gözler Dursun Özbek'te... Dünyada sadece Antalya’da yetişiyor! Zarar vermenin cezası 700 bin lira Sebebi daha da şaşırttı! Facebook’tan 4 bin sterline Boeing aldı, bahçesine gömdü Fransa ve İtalya'yı sildiler: Türkiye'den füze alacaklar SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında Gedson'un gözü İstanbul'da! Bonservisi belli oldu Bizi oyaladılar: Türkiye'ye verilmeyen F-16 Block 70 savaş uçakları o ülkeye veriliyor Türk aşçılar damga vurdu! Otel mutfaklarındaki ‘sıfır atık’ uygulamaları COP31'de anlatılıyor Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap Bakan Işıkhan’dan 81 ile istihdam müjdesi! Aylık 19 bin 250 TL ödemeli 54 bin 200 kişilik dev kontenjan açıldı!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapacağı uçuş öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi.

#1
Foto - SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, uçuş sırasında timi​​​​​​​ alkışladı.

#2
Foto - SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

#3
Foto - SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Bazı fotoğraf sanatçıları da​​​​​​​ bu anı deklanşörleriyle ölümsüzleştirdi.

#4
Foto - SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

Prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

#5
Foto - SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında

SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 15.00'te​​​​​​​ Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi
Gündem

Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da 2025 yılının Nisan ayından beri İsraillilerin ülkeye girişine izin verme..
Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!
Gündem

Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in daha önce YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşanan krizin devam e..
İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı
Gündem

İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı

İstanbul bir vatandaş, Beyoğlu'nda iki çay ve iki sıcak çikolataya 2 bin 800 lira hesap ödediği fişi sosyal medyada paylaştı. 1 adet çayın 5..
Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin!
Gündem

Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin!

Fon soruşturmasına ilişkin iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyuran BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, AK Partili ..
Dağda bulduğu domatesi görünce sevinçten ne diyeceğini şaşırdı! "1 milyon TL bulsam bu kadar mutlu olmazdım"
Yaşam

Dağda bulduğu domatesi görünce sevinçten ne diyeceğini şaşırdı! “1 milyon TL bulsam bu kadar mutlu olmazdım”

Hatay’da doğa gezisine çıkan Musa Başar’ın Amanos Dağı eteklerinde karşılaştığı domates, yüzünü güldürdü. Kendiliğinden yetiştiğini fark ett..
Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü
Gündem

Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü

Kanada’nın British Columbia eyaletinde anne ve kızının hayatını kaybettiği saldırıyla ilişkilendirilen dört bozayı öldürüldü...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23