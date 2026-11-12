SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapacağı uçuş öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi.
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapacağı uçuş öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi.
Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, uçuş sırasında timi alkışladı.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Bazı fotoğraf sanatçıları da bu anı deklanşörleriyle ölümsüzleştirdi.
Prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
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