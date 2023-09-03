2023-09-03 15:28:51 Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’nda Manchester United (İngiltere), Bayern Münih (Almanya) ve Kopenhag (Danimarka) takımları ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi için hazırlığını sürdüren Galatasaray sürpriz hamleler yapmayı planlıyor. Devler Ligi'ne kadro bildirmek için son gün 4 eylül gecesi. Buna göre Cimbom, orta saha mevkisini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin 2 dev takımı olan Liverpool ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti.