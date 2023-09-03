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Spor
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

2023-09-03 15:28:51
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’nda Manchester United (İngiltere), Bayern Münih (Almanya) ve Kopenhag (Danimarka) takımları ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi için hazırlığını sürdüren Galatasaray sürpriz hamleler yapmayı planlıyor. Devler Ligi'ne kadro bildirmek için son gün 4 eylül gecesi. Buna göre Cimbom, orta saha mevkisini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin 2 dev takımı olan Liverpool ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti.

#1
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yeni sezon için çalışmalarında devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Cimbom, bu sezon da aynı başarıyı göstermek istiyor.

#3
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Lig için hazırlığını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yüzünü Devler Ligi'ne çevirdi.

#4
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Şampiyonlar Ligi'nde uzun soluklu mücadele etmek isteyen Aslan'a A grubu geldi.

#5
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Galatasaray gruplarda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek.

#6
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ndeki ilk maçına İstanbul'da Kopenhag'a karşı çıkacak.

#7
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

A Spor'a göre; Cimbom'un rakiplerine karşı en güçlü silahı şüphesiz Mauro Icardi olacak.

#8
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

#9
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Süper Lig'de ise Arjantinli futbolcu 3 maçta 4 gol atarak kalitesini göstermiş oldu.

#10
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Toplam olarak Icardi bu sezon 7 maçta direkt olarak 8 gol katkısında bulundu.

#11
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Icardi dışında kadrosunda oldukça tecrübeli isimler bulunduran Galatasaray, transferlere devam edecek.

#12
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, rakiplerine karşı kolay lokma olmayacağını göstermiş oldu.

#13
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Devler Ligi için orta sahasını yetersiz bulan yönetim, transfer döneminin başından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

#14
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Cimbom, orta sahaya transfer yapmayı düşünüyor.

#15
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu listesini vermek için son günün 4 Eylül gecesi olmasından dolayı Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.

#16
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Lucas Torreira'nın yanına yıldız futbolcu almak isteyen sarı-kırmızılı ekip gözünü İngiltere'ye dikti.

#17
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Aslan'ın 2 yeni hedefi belli oldu.

#18
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

İşte o oyuncular;

#19
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Galatasaray'ın ilk hedefi Kalvin Phillips.

#20
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yıldız futbolcu Manchester City'e 2023 yazında 49 milyon Euro karşılığnda transfer oldu.

#21
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Kendisinden bekleneni veremeyen İngiliz orta saha, teknik direktör Pep Guardiola'nın gözünden düştü.

#22
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Galatasaray, Phillips için kiralama formülünü masaya yatırmayı düşünüyor.

#23
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Cimbom, 32 milyon Euro değerindeki yıldız oyuncuyu bir an önce transfer etmek istiyor.

#24
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Mancshester City ise sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasından dolayı transfere sıcak bakıyor.

#25
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yıldız orta saha geçtiğimiz sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 21 maça çıktı ve gol katkısında bulunamadı.

#26
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Galatasaray, Kalvin Phillips transferinin yanı sıra bir başka İngiliz ekibiyle de görüşüyor.

#27
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızı Thiago Alcantara'yı yaz başından beri istiyordu.

#28
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yıldız oyuncu için teklifini hazırlayan Cimbom'un Liverpool'un kapısını çalması an meselesi.

#29
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Thiago, Avrupa'da futbol oynamak istiyor.

#30
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Liverpool bu sezon orta sahaya ilk 11 oynatmak için 3 transfer yaptı.

#31
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

İngiliz ekibi, fazla maaş yükünden kurtulmak için İspanyol futbolcunun takımadan ayrılmasına sıcak bakıyor.

#32
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Yıldız oyuncu, kariyerine Barcelona'da başladı ve sırasıyla Bayern Münih ile Liverpool forması giydi.

#33
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan tecrübeli orta saha 1 asist yaptı.

#34
Foto - Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

2 futbolcudan birini kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetim yoğun mesai harcıyor.

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