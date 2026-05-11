Bir dönem düşmanlığın kralını yapan Avrupa ülkesinden Türkiye'ye olay savunma teklifi: Gelin ortaklık kuralım

"Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde'nin heyetinde yer alan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, bölgenin çok iyi bilinen Türk misafirperverliğiyle sıcak bir şekilde karşılandıklarını kaydederek, tüm heyet adına Türkçe teşekkür etti. Belçika'nın Türkiye'ye yönelik düzenlediği "Ekonomik Misyon" programının benzerinin 40 yıl önce düzenlediğini hatırlatan ve ziyarete Kraliçe Mathilde'nin liderlik etmesinin iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladığını aktaran Prevot, "Türkiye-Belçika ilişkileri uzun soluklu, neredeyse iki asırlık siyasi, ekonomik ve diplomatik işbirliğine dayanıyor." diye konuştu. Prevot, ikili ilişkilerin, kurumların ve anlaşmaların ötesinde iki ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan vatandaşlarına dayandığını belirterek, "Onlar bu ortaklığın yaşayan bağıdır ve diğer her şey de işte bu bağın üzerine kurulu." ifadesini kullandı.