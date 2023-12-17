2023-12-17 12:26:57 Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 10 numara bölgesi için yıldız bir isim listenin başına yazıldı. Cimbom aradığı ismi Belçika'da bulurken, önereceği bonservis bedelini de belirledi. İşte o isim ve detaylar…