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Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

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Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

2023-12-17 12:26:57
Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 10 numara bölgesi için yıldız bir isim listenin başına yazıldı. Cimbom aradığı ismi Belçika'da bulurken, önereceği bonservis bedelini de belirledi. İşte o isim ve detaylar…

#1
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Galatasaray devre arasında potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

#2
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Orta sahaya ve sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor.

#3
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni hedefi ise Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen 10 numara Bilal El Khannouss'u transfer etmek.

#4
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

#5
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Galatasaray kurmaylarının önümüzdeki günlerde Belçika seferine çıkacağı ve transferi noktalamak için uğraş verecekleri belirtildi.

#6
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

19 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

#7
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Belçika Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen El Khannouss, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

#8
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen 3 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncuyu Fransa, İtalya ve İspanya Ligi takımlarının da yakından takip ettiği biliniyor.

#9
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Transfermarkt değeri 18 milyon Euro olan Faslı yıldız futbolcu için Galatasaray'ın 10 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

#10
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Faslı oyuncunun kulübü Genk'in El Khannouss'un transferinden beklentisi ise en az 15 milyon Euro.

#11
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu rakamı pazarlıklarla makul seviyelere çekmesi bekleniyor.

#12
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Cimbom'un transfer etmek istediği Faslı yıldız El Khannouss'un 2022 yılında transfermart'a göre piyasa değeri sadece 100 bin Euro idi. Şimdiki değeri ise tam 18 milyon Euro olarak gözüküyor. Bilal El Khannouss, 10 Mayıs 2004'te Belçika'nın Strombeek-Bever kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. 2019 yaşında Genk altyapısına transfer oldu.

#13
Foto - Galatasaray aradığı yıldızı Belçika’da buldu! ’10 numara’ harekâtı açıklıyoruz! Avrupa'nın önemli kulüpleri de peşinde!

Genk'in U18 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2022 yazında A takıma yükselme başarısı gösterdi. Faslı oyuncunun Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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