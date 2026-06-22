Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

İddianameye göre, Çiçek'in bazı akrabaları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakınında korumalık yapıyordu. İfadesinde çok sayıda şirketinin olduğunu, 15 Temmuz'dan 3 gün önce Ankara'da bulunduğunu ve meslekten ihraç edilen kardeşi Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek'in evinde kaldığını belirten Çiçek, Akıncı Üssü'ne ise Anafartalar Koleji'nde çocuğu okuyan eski Albay Ahmet Özçetin'in daveti üzerine "sosyal etkinliğe katılmak için" için gittiğini savunmuştu. Akıncı Üssü'nde Özçetin dışında kimseyi tanımadığını ve sabaha kadar bir bankın üzerinde beklediğini ileri süren Çiçek, "Akıncı Üssü'ne gittikten birkaç dakika sonra askeri hareketlilik başladı. Kendileri sosyal etkinlik yapacağını söylemişti ancak ben içeriğinin ne olduğunu bilmiyordum. Askeri hareketlilik başlayınca çıkamadım. Sabaha kadar orada kaldım. Sabah 08.00 sıralarında gün aydınlanınca çitten atlayıp kaçanları gördüm. Ben de beton duvarın üzerindeki tellerden atlayıp köye doğru yürümeye başladım. Bu şekilde hava üssünden kaçarken jandarma görevlileri beni yakaladı. Kaçanların kimler olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Örgütün tepe yöneticileriyle çok sayıda telefon görüşmesi tespit edilen Çiçek, ifadesinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i basından tanıdığını öne sürmüştü.