Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Güvenlik güçleri, 16 Temmuz sabahı, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'i, Fethiye Mahallesi'ne doğru kaçarken tarlada yakaladı. Jandarma, 600 metre ileride Adil Öksüz'ü gördü. Yolda valizi ve el çantasıyla yürüyen Öksüz, silah çekilerek durduruldu. Öksüz, Akıncı'ya tarla bakmaya geldiğini söyledi, Oruç ise film yapımcısı olduğunu, hayvancılıkla ilgili film çekmek için bölgeye geldiğini öne sürdü. Hakan Çiçek de Anafartalar Koleji'nin sahibi olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, öğle saatlerinde Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kışla Jandarma Karakoluna götürüldü.