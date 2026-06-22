  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı Bir gecelik ücreti cep yakıyor! İstanbul'un en lüks 10 oteli belli oldu Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum' Bir anda ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi: Meşhur pratik yöntem ile kesinlikle israf olmuyor Bilim adamı kendine yeni evren yapmaya başladı: İki zıt yaklaşımın çözümünü bulmak için dev hareket Merkez Bankaları kasaları doldurdu! Türkiye dünya devlerini geriye bırakarak listede yukarılara tırmandı Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

TSK mensuplarının çocuklarını gönderdiği meşhur Anafartalar Lisesi'nin sahibi olarak bilinen Hakan Çiçek'in, ifadelerinde yalanladığı FETÖ üyeleriyle bağlantısı oğlunun düğünüyle resmileşti.

#1
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Akıncı Üssü iddianamesinde kilit isimler arasında yer alan Hakan Çiçek'in, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu olduğu biliniyor. Hakkındaki suçlamalara rağmen Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mahkemedeki savunmasında örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını savunmuş, darbe girişimini ise "ülkeye karşı gerçekleştirilen hain bir kalkışma" olarak nitelendirmişti.

#2
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Gazeteci yazar Nedim Şener'in aktardığı habere göre, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yürüten 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek’in firari oğlu Furkan Çiçek’in düğün fotoğrafları örgüt ilişkisini bir kez daha ifşa etti.

#3
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Fotoğrafta FETÖ’nün propaganda unsurlarında sözde sorumlu firari isimler yer alıyor. Düğün fotoğrafındaki samimiyet, FETÖ’nün mahremlerinin nasıl bir yakınlık içinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Furkan Çiçek’in düğün fotoğrafı, sözde mağduriyet yalanları ile Türkiye’de kalan örgüt mensuplarını nasıl kandırdıklarını gösteriyor. Furkan Çiçek’in düğün fotoğrafı ile Batı ülkelerinde rahat bir yaşam süren FETÖ’cülerin şartlar gerektirdiğinde “tedbir” adı altında örgüt ile ilişkilerini inkâr ederken, aslında bağlarını hiç koparmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

#4
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Hakan Çiçek nasıl yakalandı? Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan örgütün sivil imamlarından, Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek, çantasında ele geçirilen 28 bin 920 doları yolda bulduğunu söylemişti.

#5
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Akıncı iddianamesine göre, darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile Akıncı Üssü'nden firar eden sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalanması için Kazan Jandarma Komutanlığınca bir ekip oluşturuldu.

#6
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Güvenlik güçleri, 16 Temmuz sabahı, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'i, Fethiye Mahallesi'ne doğru kaçarken tarlada yakaladı. Jandarma, 600 metre ileride Adil Öksüz'ü gördü. Yolda valizi ve el çantasıyla yürüyen Öksüz, silah çekilerek durduruldu. Öksüz, Akıncı'ya tarla bakmaya geldiğini söyledi, Oruç ise film yapımcısı olduğunu, hayvancılıkla ilgili film çekmek için bölgeye geldiğini öne sürdü. Hakan Çiçek de Anafartalar Koleji'nin sahibi olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, öğle saatlerinde Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kışla Jandarma Karakoluna götürüldü.

#7
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

Çiçek, tutanakla el konulan paranın kendisine ait olmadığını, parayı yolda bulduğunu söylemişti. Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede "4" numaralı şüpheli olan Çiçek'in, örgüt içinde de "kurmay subaylar abisi" olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, Çiçek'in, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Ankara'daki faaliyetlerini gizli yürüten koleji açtığını, kalkışmaya katılan çok sayıda subayın çocuklarının kolejde okumalarını sağladığı, darbe teşebbüsünün organize edilip yönetilmesinde görev aldığı vurgulanmıştı.

#8
Foto - Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı

İddianameye göre, Çiçek'in bazı akrabaları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakınında korumalık yapıyordu. İfadesinde çok sayıda şirketinin olduğunu, 15 Temmuz'dan 3 gün önce Ankara'da bulunduğunu ve meslekten ihraç edilen kardeşi Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek'in evinde kaldığını belirten Çiçek, Akıncı Üssü'ne ise Anafartalar Koleji'nde çocuğu okuyan eski Albay Ahmet Özçetin'in daveti üzerine "sosyal etkinliğe katılmak için" için gittiğini savunmuştu. Akıncı Üssü'nde Özçetin dışında kimseyi tanımadığını ve sabaha kadar bir bankın üzerinde beklediğini ileri süren Çiçek, "Akıncı Üssü'ne gittikten birkaç dakika sonra askeri hareketlilik başladı. Kendileri sosyal etkinlik yapacağını söylemişti ancak ben içeriğinin ne olduğunu bilmiyordum. Askeri hareketlilik başlayınca çıkamadım. Sabaha kadar orada kaldım. Sabah 08.00 sıralarında gün aydınlanınca çitten atlayıp kaçanları gördüm. Ben de beton duvarın üzerindeki tellerden atlayıp köye doğru yürümeye başladım. Bu şekilde hava üssünden kaçarken jandarma görevlileri beni yakaladı. Kaçanların kimler olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Örgütün tepe yöneticileriyle çok sayıda telefon görüşmesi tespit edilen Çiçek, ifadesinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i basından tanıdığını öne sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu orta..
Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu
Spor

Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu

Yunanistan'ın köklü ekibi Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman sonrası başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi...
Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu
Dünya

Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella yarışı önde tamamladı. ABD Başk..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
Ege’de tehlike büyüyor!
Dünya

Ege’de tehlike büyüyor!

Yunanistan, kuraklık ve altyapı kriziyle adeta kavruluyor. Ege'deki birçok adada su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine, araları..
Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri
Gündem

Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışında olduğu tespit edilen "28 Şub..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23