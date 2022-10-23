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Spor
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Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

2022-10-23 23:17:51
Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

#1
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

#2
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Galatasaray, 12. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Alanyaspor, 68.dakikada Balkovec ve 90+1.dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

#3
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 18'e, Alanyaspor da 13'e yükseltti.

#4
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

#5
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

-Mertens ve Icardi ilk kez attı- Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Icardi ve Mertens sarı kırmızılı formayla ilk gollerini Alanyaspor'a karşı attı.

#6
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

-Galatasaray'ın 2 golü VAR'dan döndü- Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Mertens ağları havalandırmayı başardı. Golden sonra yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Maçın 24. dakikasına gelindiğinde ceza alanında topla buluşan Icardi, topu ağlara göndermeyi başardı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

#7
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

-Galatasaray'a 2 kırmızı kart çıktı- Galatasaray'da Sacha Boey karşılaşmanın 31. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, rakibine yaptığı faul sonrası 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

#8
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

-Ali Palabıyık'a tepki- Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

#9
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

-Son 3 maçta galibiyeti yok- Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı.

#10
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, bu hafta da Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi.

#11
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Galatasaray: 2 - Corendon Alanyaspor: 2 Stat: Nef Hakemler: Ali Palabıyık, Erdem Bayık, Serkan Çimen Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Berkan Kutlu), Torreira, Oliveira (Dk. 71 Emin Bayram), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dk. 46 Dubois), Rashica (Dk. 71 Midtsjö), Icardi (Dk. 78 Seferovic)

#12
Foto - Galatasaray 2-0'ı koruyamadı

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Rassoul (Dk. 57 Pereira), Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Leroy Fer, Efecan Karaca, Lusamba (Dk. 70 Zinedine Ferhat), Efkan Bekiroğlu, Candeias (Dk. 46 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan Goller: Dk. 11 Mertens, Dk. 22 Icardi (Galatasaray), Dk. 68 Balkovec, Dk. 90+1 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor) Kırmızı kartlar: Dk. 31 Boey, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 18 Candeias, Dk. 30 Yusuf Özdemir, Dk. 73 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 31 Muslera, Dk. 45+3 Rashica, Dk. 90+2 Berkan Kutlu (Galatasaray)

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