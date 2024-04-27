Füzyon enerjisi testinde Güneş’in sıcaklığını gölgede bıraktılar

Zap Energy'nin teknolojisi, büyük elektrik akımlarının ince bir plazma filamenti boyunca yönlendirildiği Z pinch olarak bilinen basit bir plazma hapsetme yöntemine dayanıyor. Z-pinch füzyonu 1950'lerden bu yana deneniyor olsa da, yaklaşım plazmalarının kısa ömürlü olması nedeniyle çok gündemde kalmamıştır. Zap Energy ise bu sorunu SFS Z-pinch süreciyle bunu çözdüğünü belirtiyor. Zap Energy temel bir sorunu çözmüş olsa da füzyon enerjisinde nihai sonuca ulaşmak o kadar da kolay değil. Evet, firma süper iletken mıknatıslar veya lazer gibi yöntemlere göre büyük tasarruf sağlamış olsa da yakıt olarak kullandığı trityum hiç de ucuz değil, gramı 30.000 dolar kadar. Ama genel olarak diğer yöntemlere göre halen çok daha ucuz olmayı başarıyor.