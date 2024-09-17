Futbolda neler oluyor? Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

9- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT ÖRDEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KARAAĞAÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.