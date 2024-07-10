Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Immobile'nin önceki gece menajerler Marco Sommella ve Alessandro Moggi ile buluşarak kontratı konuştuğu ve iki menajerin ekiplerinin sözleşmenin detaylarını dikkatle incelediğinin altı çizildi. Tecrübeli ismin teklifi kabul etmesindeki en önemli detay ise Mertens ve Bonucci oldu.