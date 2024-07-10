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Spor
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Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

2024-07-10 16:30:09
Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronchorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transfe operasyonunu yapmaya hazırlanıyor. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Immobile'yi ise transfer etmeye hazırlanan Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 oyuncusunun birden peşine düştü. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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#1
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Teknik direktör Van Bronchorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transfe operasyonunu yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Immobile'yi ise transfer etmeye hazırlanan Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 oyuncusunun birden peşine düştü. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

#5
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.

#6
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Hasan Arat ve kurmayları eksik diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor.

#7
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

#8
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.

#9
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile anlaşmaya varması İtalyan basınında manşetlerde… Corriere dello Sport, her sezon için 5 milyon Euro'ya tamam diyen İtalyan oyuncunun 3 yıllık anlaşmayı da kabul ettiğini duyurdu.

#10
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Immobile'nin önceki gece menajerler Marco Sommella ve Alessandro Moggi ile buluşarak kontratı konuştuğu ve iki menajerin ekiplerinin sözleşmenin detaylarını dikkatle incelediğinin altı çizildi. Tecrübeli ismin teklifi kabul etmesindeki en önemli detay ise Mertens ve Bonucci oldu.

#11
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Immobile'nin Serie A'nın iki efsane ismini arayarak Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sorduğunu duyuran İtalyanlar, aldığı olumlu karşılık sonrasında 34 yaşındaki golcü de siyah-beyazlılara yaklaştı.

#12
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Beşiktaş ile Ciro Immobile arasında pürüz kalmazken gözler de oyuncunun kulübü Lazio'ya çevrildi. İtalyan ekibinin başkanı Lotito, oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmamak için işi yokuşa sürerken 3-4 milyon Euro'luk bir bonservise 'tamam' diyeceği duyuruldu. Beşiktaş yönetimi ise pazarlıklarını sürdürüyor.

#13
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş Fenerbahçe'nin bu bölgelerde boşa çıkan oyuncularını gündemine aldı.

#14
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Samet Akaydin, Rade Krunic, Ryan Kent, Miguel Crespo ve Edin Dzeko siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor. Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.

#15
Foto - Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında. (Fotomaç)

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