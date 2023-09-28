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Spor
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Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

2023-09-28 16:01:02
Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

İspanya'da "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübünün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesinin (CTA) ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.

#1
Foto - Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barselona Adli Polis Birimi Ekonomik ve Teknolojik Suçlar Grubu ile jandarmaya bağlı birimlerin, İspanya Futbol Federasyonuna bağlı olan CTA'nın Madrid'deki ofislerine bu sabah saatlerinde giderek ama yaptığı belirtildi.

#2
Foto - Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

Güvenlik birimlerinin, Negreira olayı soruşturmasıyla bağlantılı belge aradığı, herhangi bir kişinin gözaltına alınmasının öngörülmediği kaydedildi.

#3
Foto - Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

Diğer yandan adli kaynaklara dayandırılarak İspanyol basınında verilen haberlerde, söz konusu iddiaları soruşturan Barselona 1 Numaralı İdare Mahkemesi Hakimi'nin, Barcelona Kulübünün "hakem satın aldığı iddialarına ilişkin hiçbir delile rastlamadığı ancak Barcelona Kulübü hakkında rüşvet verme suçundan dava açılması için yasal süreç başlattığı" yazıldı.

#4
Foto - Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

#5
Foto - Futbol dünyası ve haberi duyan şokta... Yok artık dedirtti! Dünya devi küme düşecek… Başka yolu yok!

İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı. İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı. "KÜME DÜŞÜRME OLABİLİR" "Barcelona, Negreira Davası'nda suçlu bulunursa küme düşürülebilir mi?" sorusuna La Liga Başkanı Javier Tebas, "Bunu yapacak yetkimiz yok. Çünkü bu olaylar idari düzeyde zaman aşımına uğradı. Müdahale edebilseydik, bir disiplin dosyası açardık ve hakime giderdik. Yapılmaması gereken ödemelerin yapıldığına dair göstergeler var ve bununla hakem kararlarını etkileme girişimi söz konusu. Hakimin kararı, uyarıdan küme düşürmeye kadar değişebilir ama biz bunu yapamayız. Çünkü, bizim alanımızda olan bir durum değil." ifadelerini kullandı.

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