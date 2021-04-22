2021-04-22 16:14:55 Freni boşalan kamyon otomobilleri biçti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sürücü, bölgede yapılan ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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