  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Freni boşalan kamyon otomobilleri biçti

2021-04-22 16:14:55
Freni boşalan kamyon otomobilleri biçti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.

Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.

#2
Foto - Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

#4
Foto - Sürücü, bölgede yapılan ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü, bölgede yapılan ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış
Siyaset

Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış

Kabinede gerçekleştirilen revizyonun yankıları devam ederken süreçle ilgili yeni detaylar da gelmeye başladı. Gazeteci yazar Abdulkadir Selv..
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a büyük şok! Ucuz yırtamayacaklar
Gündem

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a büyük şok! Ucuz yırtamayacaklar

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle ..
Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Son olarak Fas, Türk SİHA'larını almak için ..
Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni tartışma: Tek doz yeterli herkese yapalım
Gündem

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni tartışma: Tek doz yeterli herkese yapalım

Koronavirüs aşılarına ilişkin tartışmalar devam ederken BioNTech ile ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.
Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor
Gündem

Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor

CHP ve HDP’nin başını çektiği, marjinal örgütlerin her gün yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masraflarına yönelik algı operasyonuna, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay